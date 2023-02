Investire in agricoltura e comprare un terreno agricolo adesso è la scelta giusta per diversi motivi

Anche se può sembrare fuori luogo, parlare di investimenti in una fase di grave crisi economica come quella odierna, chi può investire dovrebbe farlo in alcuni particolari settori. Infatti è il mercato di oggi a stabilire per esempio che si potrebbe scegliere un settore in cui investire proprio adesso. Anche se c’è questa grave crisi economica. Perché sarebbe più vantaggioso che da altre parti e presenta meno rischi e più utili.

Il settore dell’agricoltura è un importante settore anche se spesso sottovalutato. Comprare un terreno agricolo però non è una cosa da non considerare. Per delle ragioni che a guardarle bene possono essere considerate ovvie e soprattutto varie. Perché l’investimento in agricoltura in questa fase del 2023 dovrebbe essere conveniente? Dall’avvio di una attività al semplice investimento per trarne una plusvalenza, le motivazioni ad investire in agricoltura sono tante.

Investire in agricoltura e comprare un terreno agricolo, perché adesso è conveniente?

Comprare un terreno ed avviare una attività agricola potrebbe essere una scelta di salvaguardia adesso. Posti di lavoro che se ne vanno in fumo, attività che chiudono e costo della vita che aumenta. I problemi del mercato del lavoro sono tanti e molti stentano ad arrivare a fine mese. Ma chi ha soldi potrebbe investire in agricoltura e comprare un terreno agricolo adesso. E sarebbe la scelta giusta per diversi motivi. Un terreno agricolo è un fondo produttivo a prescindere dal fatto che sia edificabile o meno. Si tratta di un fondo dove, in base alla sua conformazione è possibile coltivare e produrre determinate cose. Naturalmente, l’investimento di per sé sarebbe nel lungo periodo, perché questa è la natura dell’investimento stesso. Ma l’investimento sarebbe ideale ben oltre il semplice fatto di voler diventare imprenditore agricolo.

Anche la plusvalenza tra acquisto e nuova vendita va considerata

La differenza principale per un terreno agricolo e il fatto che sia o meno edificabile. Differenza principale anche per chi deve investire, perché cambia inevitabilmente il prezzo di questo bene da comprare. A prescindere dal fatto che si voglia o meno avviare un’attività nel settore, l’acquisto di un terreno è particolarmente indicato anche per chi magari vuole tornare a venderlo. ma anche semplicemente a chi vuole guadagnare una rendita affittandolo. Gli agricoltori che hanno attività su terreni presi in affitto, pagano il canone in maniera anticipata. Significa che a prescindere che l’attività agricola dell’imprenditore vada bene o meno bene, l’investitore azzera il rischio di impresa e gode comunque del vantaggio derivante della canone di affitto. Un’altra cosa che va considerata è il sito o l’area dove comperare un terreno agricolo. Perché come abbiamo detto è vero che comperarlo in una zona ricca di imprenditori agricoli che potrebbero trovare interessante prendere in affitto anche quell’appezzamento di terreno agricolo è importante. Ma è importante anche comprare un terreno oggi non edificabile ma su cui ci sono delle speranze che diventi edificabile. In questo caso il costo di acquisto relativamente basso in origine, finirebbe con il salire in maniera esponenziale ed automatica una volta che le autorità locali hanno definito quella zona come edificabile. In altri termini plusvalenza immediata e soldi nettamente in aumento tra prezzo di acquisto del terreno ed eventuale prezzo di vendita futura.