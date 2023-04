Svelati i 6 nuovi modelli della Audi per il 2023. Lista dei Paesi in cui si spende di meno

Sono auto desiderate e bellissime che costano tanto. Affidabilità e design sono un marchio di fabbrica delle auto tedesche. È possibile risparmiare anche quest’anno comprandole fuori dall’Italia. Vediamo come.

Se siamo appassionati di auto tedesche il marchio Audi è uno dei nostri preferiti. Non delude mai. Anche quest’anno è avvenuta la presentazione dei nuovi modelli. La novità per la serie più piccola e cioè quella A1 è la Allstreet Citycarver. Versatile sia nell’ambiente urbano che per i nostri viaggi. Le novità riguardano il corpo vettura più alto di 50 mm che facilita l’ingresso e la guidabilità. I cerchi sono più grandi e le protezioni sono state aumentate. Sono previsti 6 allestimenti e motori da 1.0 TFSI fino a 1.5. Il prezzo parte da 25 mila euro.

La nuova Audi A4 e A4 Avant ha un’impostazione diversa dal punto di vista estetico. La calandra è più larga e sottile e i gruppi ottici rimodernati. La tecnologia è migliorata e tiene conto delle novità della digitalizzazione. Si sa ancora poco sulla potenza delle varie versioni. È prevista l’introduzione del modello ibrido che costerà di più.

Innovazioni rispetto al 2022

Sono stati svelati i 6 nuovi modelli della Audi. Quello RS7 Sportback avrà un turbocompressore più grande quindi una maggiore potenza. Il tempo di accelerazione a 0 a 100 chilometri orari scende ancora, di serie è garantito il pacchetto RS Dynamic. La dotazione di serie è molto ricca, da proiettori led dinamici a specchietti moderni, dalle modanature alla trazione integrale, i passi avanti sono tanti.

Il prezzo parte da 144 mila euro.

La nuova Audi Q3 è molto più compatta. Dal 2022 la motorizzazione è benzina 1.5 TFSI ma il nuovo modello ha emissioni ancora più limitate. I miglioramenti hanno riguardato il turbocompressore, il rivestimento dei cilindri, il collettore di scarico. Ma anche l’iniezione diretta e la compatibilità con carburanti rinnovabili. Il costo parte da 36 mila euro.

Svelati i 6 nuovi modelli della Audi ma le novità non sono finite

Introdotta nel mercato 5 anni fa la A6 ha avuto una evoluzione importante. Estetica e tecnologia di bordo hanno fatto un ulteriore passo avanti. Motorizzazione, carrozzeria e allestimenti sono stati confermati. Per quanto riguarda l’alimentazione elettrica al 100% sarà necessario aspettare ancora. Il costo parte da 55 mila euro. Gli appassionati sono in attesa della nuova Audi A5 che arriverà a metà anno. Sono previste nuove strumentazioni digitali con dispaly centrali più grandi. Il corpo vettura sarà più lungo, il parabrezza più inclinato e il tetto più spiovente. I prezzi attesi sono di 50 mila euro per il modello S Tronic e 90 mila euro per il modello SQ5 Tiptronic.

Ricordiamo che in Germania i prezzi sono mediamente più bassi rispetto a quelli italiani per via di un regime fiscale avvantaggiato. In Europa, i Paesi in cui possiamo comprare auto a prezzi inferiori sono quelli dell’est. Romania, Lettonia ed Estonia ci permettono di risparmiare fino al 44% rispetto alla spesa che dovremmo sostenere in Italia.