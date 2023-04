Per chi ama investire di lungo periodo le chiusure mensili hanno un’importanza particolare. Possono fare scattare, infatti, segnali di acquisto molto importanti. Ecco, quindi, le azioni che hanno dato un segnale di acquisto alla chiusura di marzo: Brembo, Cementir Holding, TXT e-Solutions e Zignago Vetro. Per identificare questi titoli azionari abbiamo, quindi, utilizzato un sistema che tenga conto della variazione dei volumi, degli incroci delle medie e altri indicatori. Per ciascuno di essi abbiamo valutato quello che potrebbe essere lo scenario più probabile di lungo periodo.

Le azioni che hanno dato un segnale di acquisto alla chiusura di marzo

Brembo

Le quotazioni hanno dato un segnale di acquisto in chiusura mensile e tutti gli indicatori sono impostati al rialzo. Tuttavia, bisogna essere molto prudenti. Come si vede dal grafico, infatti, se da un lato il titolo ha segnato nuovi massimi storici, dall’altro ha chiuso il mese al ribasso e sotto il massimo storico precedente.

La nota positiva arriva dalla tenuta del supporto in area 12,79 €. Fino a quando questo livello resisterà le quotazioni di Brembo potrebbero sempre ambire a nuovi allunghi rialzisti. Una conferma del rialzo si potrebbe avere da una chiusura mensile superiore a 15,75 €. In questo caso potrebbero essere possibili allunghi verso area 23 €.

Cementir Holding

Il segnale rialzista mensile non è stato accompagnato da una chiusura mensile positiva. Tuttavia, il supporto in area 7,46 € sta resistendo alle pressioni ribassiste e potrebbe funzionare da trampolino di lancio per ulteriori allunghi rialzisti. Una conferma in tal senso si potrebbe avere con una chiusura mensile superiore a 8,87 €. In questo caso il titolo potrebbe dirigersi verso area 11,16 €.

Sotto area 7,46 €, invece, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

TXT e-Solutions

Non ci sono parole per descrivere il rialzo partito tre anni fa su questo titolo azionario. Basti pensare che le quotazioni sono riuscite a superare anche i massimi registrati oltre 20 anni fa nel boom della bolla tecnologica poi scoppiata fragorosamente.

A questo punto il rialzo potrebbe ancora continuare, ma bisogna prestare attenzione alla situazione di ipercomprato che caratterizza le quotazioni.

Zignago Vetro

Dopo un mese durante il quale ha dimostrato tutta la sua forza, il titolo in questione potrebbe continuare al rialzo andando a segnare nuovi massimi storici.

Un segnale di forza, poi, scatterebbe nel caso di una chiusura mensile superiore 20,63 €. In questo caso potrebbe concretizzarsi lo scenario che ha come obiettivo successivo più probabile area 30 €.

Una chiusura mensile inferiore a 16,75 €, invece, potrebbe fare scattare un’inversione ribassista.

Articoli che potrebbero interessarti

L’euro fallisce il match point contro il dollaro: quali potrebbero essere i futuri scenari?

A Wall Street dopo Pasqua quota 40.000 potrebbe non essere più un miraggio per il Dow Jones