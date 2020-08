Come ottenere la firma digitale per le imprese.

Più volte, il team di ProiezionidiBorsa vi ha parlato di firma digitale e della sua importanza nella società moderna. In buona sostanza, possiamo sintetizzare dicendo che la firma digitale è il corrispondente informatico della firma autografa. Dunque, conferisce al documento i caratteri di autenticità, integrità e validità legale. Basato su un sistema di crittografia a doppia chiave, questo sistema viene usato principalmente da enti pubblici, Pubblica Amministrazione e da imprese. Tuttavia, il sistema informatico in questione, è ormai alla portata di tutti i cittadini. Per sapere come e dove reperirla, vi suggeriamo di leggere “Firma digitale: cos’è, come funziona e perché è utile”.

Come ottenere la firma digitale per le imprese in poche mosse

Un numero sempre crescente di imprese si muniscono di tale servizio. Tutti gli amministratori di società e gli imprenditori individuali possono richiedere la firma digitale direttamente alle Camere di Commercio della Provincia in cui ha sede l’azienda. La Camera di Commercio ha la possibilità di rilasciare la firma digitalizzata ma anche la Carta Nazionale dei Servizi o CNS, attraverso:

Smart-card, ovvero delle tessere plastificate, leggibili con un lettore da installare sul proprio PC;

Token USB, ovvero la classica chiavetta USB, più semplice da utilizzare perché non richiede l’installazione di ulteriori dispositivi.

Di norma, il primo rilascio della Smart card è gratuito, mentre per il Token USB bisogna pagare un corrispettivo.

Cos’è la Carta Nazionale dei Servizi?

La Carta Nazionale dei Servizi, chiamata anche CNS, è uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle Amministrazioni Pubbliche. Con tale servizio, infatti, è possibile ottenere un certificato di autenticazione, che consente l’accesso ai servizi web della Pubblica Amministrazione. In questo modo, si ottiene anche un certificato di sottoscrizione, per firmare digitalmente i documenti. Da sottolineare che il certificato digitale ha una validità temporale. Una volta scaduto dovrà essere rinnovato.