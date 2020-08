Avere il conto PayPal bloccato è una brutta sorpresa per tutti. Questa piattaforma, infatti, è usata da moltissimi utenti. E non poterla utilizzare è una bella gatta da pelare. Ci sono però dei modi per ovviare al problema. Basterà conoscere, infatti, i meccanismi base di PayPal per sapere come sbloccare la situazione. Dunque, tieniti sempre aggiornato sulle condizioni di utilizzo. Solo in questo modo potrai essere certo di essere sempre al corrente di ciò che accade ai tuoi soldi. Cerchiamo però di capire il motivo di questo problema. E, soprattutto, vediamo come risolverlo. Quindi, ecco cosa devi fare se il tuo conto Paypal è stato bloccato.

Perché il conto PayPal è bloccato?

La risposta è molto semplice. PayPal, infatti, si “protegge”, a volte, in questo modo. Da chi? Da comportamenti scorretti di alcuni utenti. Le condizioni di utilizzo della piattaforma, infatti, indicano esattamente cosa non si può fare con il proprio conto online. Dunque, spesso, una semplice svista nella compilazione dei dati utenti o delle operazioni sospette, possono causare questo problema. Per risolverlo, basterà andare sul centro risoluzioni PayPal.

Risolvere il problema

Se dovessi ritrovarti in questa spiacevole situazione, nessuna paura. Che si tratti di un blocco totale del conto o di un’impossibilità a compiere delle operazioni, ecco cosa devi fare. Vai sul Centro risoluzioni che trovi sulla Home della tua pagina. Poi, entra nella tua Area riservata e scegli l’opzione “Aiuto”. In fondo a questa pagina, sulla sinistra, troverai un pulsante che ti porterà al Centro risoluzioni PayPal.

In questo modo potrai controllare con minuziosità tutte le pratiche aperte. Così, avrai la possibilità di capire il reale motivo del blocco e intervenire in modo rapido e sicuro. Se questo non dovesse risolvere il problema, collegati direttamente con un assistente.

