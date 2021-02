I vari bonus casa (Superbonus, Ecobonus e bonus facciate) permettono di fruire della detrazione fiscale al 110%, dello sconto in fattura o della cessione del credito a terzi. La soluzione più richiesta dai contribuenti è la cessione del credito del Superbonus 110%. Ma come ottenere la cessione del credito per il bonus casa a condizioni vantaggiose? Verifichiamolo considerando anche le difficoltà nella documentazione da presentare.

Per quali agevolazioni è possibile accedere alla cessione del credito?

La cessione del credito permette di recuperare le spese sostenute, e, nel caso del Superbonus, per migliorare l’immobile secondo le specifiche tecniche previste nel Decreto Legge n. 34/2020. Il credito può essere ceduto anche dai contribuenti incapienti. Il credito di imposta a terzi è possibile per i seguenti interventi:

a) Superbonus 110%;

b) Ecobonus 65%;

c) bonus facciate 90%;

d) bonus ristrutturazione 50%.

Non rientra nella cessione del credito e nello sconto fattura, il bonus mobili, per il quale è prevista solo la detrazione fiscale.

Come ottenere la cessione del credito per il bonus casa a condizioni vantaggiose

Per ottenere lo sconto o la cessione del credito, bisogna inviare comunicazione esclusivamente in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web dell’AdE. È possibile inviarla anche tramite un intermediario abilitato.

Per accedere alla cessione del credito, le banche e gli istituti di credito hanno predisposto proposte convenienti con la possibilità di controllare e supportare il cliente nell’intero iter burocratico. Quindi, ogni istituto ha provveduto a stilare una propria offerta.

Come ottenere la cessione del credito per il bonus casa a condizioni vantaggiose? Infocamere, per venire incontro al contribuente, ha creato la piattaforma “Sibonus” che mette in contatto cessionario e cedente, e permette di scegliere l’offerta più conveniente. È possibile consultare qui tutte le informazioni della piattaforma per vendere e comprare in sicurezza.

In linea generale, a seconda dell’offerta del singolo istituto di credito, il contribuente per il Superbonus 110% riceve, per ogni 100 euro, un importo tra i 100 e i 105 euro.

Quali documenti presentare alla banca?

Per ottenere la cessione del credito le banche chiedono molti documenti, questo rappresenta anche un aspetto critico, che in molti casi ha scoraggiato i contribuenti.

Nello specifico la banca può chiedere i seguenti documenti:

a) visura catastale dell’immobile oggetto delle agevolazioni, che accerti il titolo di proprietà;

b) atto notorio da chi sostiene le spese che deve essere la stessa persona che chiede la cessione del credito;

c) regolarità urbanistica;

d) visto di conformità delle spese sostenute;

e) un preventivo delle spese con l’esclusione da parte della banca di accettare importi superiore a quelli della cessione del credito;

f) atto notorio che dichiari la destinazione d’uso, considerando solo quelle ammesse alle agevolazioni.

Infine, se a chiedere la cessione del credito non è il proprietario dell’immobile, ma l’inquilino o l’ex coniuge o un altro soggetto avente titolo, bisogna presentare la dovuta documentazione. Ad esempio, l’inquilino deve presentare il contratto di affitto regolarmente registrato, invece l’ex coniuge dovrà presentare copia della sentenza di separazione. Da ricordare: questi sono solo alcuni documenti che la banca può richiedere.