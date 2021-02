Il Ministero dell’Istruzione, in una nota del 29 gennaio 2021, ha chiarito la presentazione delle domande per le misure pensionistiche prorogate, APE Sociale e Opzione Donna. Il personale scolastico che, entro il 31 dicembre 2020, ha maturato i requisiti per Opzione Donna, deve inviare la domanda di cessazione con il riconoscimento dei requisiti. La domanda dovrà essere presentata dal 1° febbraio 2021 al 28 febbraio 2021. Analizziamo nel dettaglio chi può inviare la domanda per la pensione Opzione Donna entro il 28 febbraio 2021.

I requisiti

I requisiti che permettono l’accesso alla pensione Opzione Donna sono:

a) 58 anni di età, per le lavoratrici dipendenti e 59 anni di età, per le lavoratrici autonome;

b) anzianità contributiva di 35 anni;

c) requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020.

Il Ministero, con la nota del 29 gennaio 2021, fornisce importanti indicazioni per il personale del comparto scuola che intende fruire dell’Opzione Donna. Le dipendenti del comparto scuola con questa misura chiedono di essere collocate a riposo dal 1° settembre 2021.

La domanda per la pensione Opzione Donna entro il 28 febbraio 2021

La domanda di cessazione dal servizio con il riconoscimento dei requisiti deve essere presentata tramite la piattaforma POLIS, dal 1° febbraio al 28 febbraio 2021.

Possono fare domanda i dirigenti scolastici, il personale educativo, il personale docente, il personale ATA di ruolo, IRC. È escluso il personale appartenenti alle province di Bolzano e Trento.

Bisogna precisare che questa misura è calcolata interamente con il sistema contributivo e, in alcuni casi, può risultare penalizzante. La penalizzazione, rispetto all’ultimo stipendio percepito, può aggirarsi dal 20% al 40%.

Invece, per i dipendenti del comparto scuola che vogliono aderire all’APE Sociale prorogata al 31 dicembre 2021, possono presentare domanda della cessazione del servizio entro il 31 agosto 2021, con la modalità cartacea. Ma solo dopo che l’INPS ha dato il nulla osta per il riconoscimento dei requisiti.