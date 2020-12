Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con la consulenza degli Esperti di Redazione capiremo come ottenere contributi spese di 500 euro per queste categorie di lavoratori. Ai beneficiari del bonus giunge l’accredito della somma di denaro solo dietro esplicita richiesta da parte del lavoratore. In assenza di domanda non si riceve l’incentivo e si perde l’opportunità di coprire alcune spese professionali col che il Governo eroga. Al pari di molti altri bonus, anche quello che raggiunge i docenti della scuola italiana necessita del possesso dell’identità digitale per l’accesso al beneficio.

Nell’articolo “3 modi per ottenere gratis lo SPID e accedere a INPS, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro” troverete indicazioni operative. Per poter avanzare richiesta di bonus, agevolazioni, indennità, sussidi e misure assistenziali occorre difatti munirsi di SPID. Si tratta di specifiche credenziali che consentono di fruire dei servizi online che la Pubblica amministrazione mette a disposizione dei cittadini. Analizziamo dunque come ottenere contributi spese di 500 euro per queste categorie di lavoratori e quali i requisiti necessari.

Come ottenere contributi spese di 500 euro per queste categorie di lavoratori

Anche in riferimento all’anno scolastico 2020/21 i docenti riceveranno sui portafogli elettronici l’accredito di un contributo pari a 500 euro. I beneficiari del bonus sono gli insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato e quelli ancora in formazione e prova. Stando a quanto si legge nel decreto legislativo n. 107/2015 il contributo intendo dare sostegno alle spese relative all’aggiornamento. Di recente il Ministero dell’istruzione ha esteso i beni e i servizi che il docente può acquistare con la Carta docente. La novità riguarda gli oggetti e i servizi di cui il docente può beneficiare pagando con la Carta

. Ciò a seguito della nuova modalità di didattica a distanza che la diffusione dell’epidemia da coronavirus ha reso inevitabile. Non tutti i docenti difatti dispinevano di strumenti tecnici e attrezzature tecnologiche per fronteggiare l’emergenza delle lezioni da remoto. Pertanto il docente che riceve il bonus può utilizzarlo per comprare stampanti 3D, videocamere, penne USB, scanner, microfoni, hot spot portatili, strumenti musicali e altro.