Uno dei problemi di chi risparmia poche decine di euro al mese, è come impiegare questo capitale per farlo fruttare. In realtà è un falso problema, anche se lo è per chi non conosce bene gli strumenti per investire. Vediamo perché.

Da un piccolo risparmio può nascere un grande capitale

Anche poche decine di euro al mese possono contribuire a fare un capitale importante, specialmente nel lungo periodo. In questo articolo illustriamo come ottenere 19.500 euro in 20 anni impiegando solamente 50 euro al mese.

Spesso si pensa che 50 euro al mese non sia una cifra particolarmente rilevante. Così, spesso si decide di spendere anche quei soldi, senza impiegarli per la costruzione di un capitale futuro. E’ un errore, perché anche con soli 50 euro al mese di risparmio si può portare a casa un discreto gruzzolo in 20 anni. Vediamo come poter fare.

Azioni contro obbligazioni: ecco su cosa puntare

Le alternative all’investimento di una cifra ricorrente mensile (un piano di accumulo), sono in molta sintesi 2. Si può puntare sulle obbligazioni, oppure si può mettere l’intero risparmio sulle azioni.

Considerando la cifra non particolarmente rilevante e l’orizzonte di 20 anni, è meglio scartare la prima ipotesi e concentrarsi sulla seconda. Anche per un motivo molto pratico.

Se è possibile acquistare 50 euro di azioni, non è possibile acquistare 50 euro di obbligazioni. Il taglio minimo per obbligazioni o titoli di Stato è di 1.000 euro nominali. Per riuscire ad accumulare quella cifra occorrerebbero diversi mesi. E il risultato finale non sarebbe eccezionale.

Come ottenere 19.500 euro in 20 anni impiegando solamente 50 euro al mese

Invece, investendo 50 euro al mese sul mercato azionario, quanto si potrebbe ricavare alla fine dei 20 anni? Una ricerca della società JustEtf, ha rivelato che negli ultimi 20 anni, dal gennaio del 2000 al gennaio del 2020, un portafoglio investito interamente sul mercato azionario, ha reso il 4,5% all’anno di media.

Supponendo di investire 50 euro al mese, con un rendimento del 4,5% quanto si potrebbe ottenere alla fine dei 20 anni? La cifra finale sarebbe circa di 19.500 euro. Niente male per un risparmio di 50 euro. Ma la cosa interessante è che gli interessi ammontano a quasi 7.500 euro, ben oltre il 50% del capitale versato in 20 anni e pari a 12mila euro.

