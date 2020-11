Uno dei problemi che hanno i risparmiatori poco esperti è quello di non sapere dove investire. È questo uno degli aspetti più rilevanti che tiene lontani dai mercati azionari la stragrande maggioranza dei risparmiatori. Questi lasciano per anni i loro soldi su un conto corrente o su qualche strumento che rende poco o nulla.

Per ovviare a questo inconveniente, una soluzione viene suggerita dagli Esperti di ProiezionidiBorsa. Ecco come fare guadagni rilevanti scommettendo su tutti i mercati del mondo con questo strumento alla portata di ogni risparmiatore.

Un portafoglio in parte azionario avrebbe premiato gli investitori

Dove mettere i soldi per guadagnare è un problema ancora più pressante di questi tempi. Oggi neanche i titoli di Stato offrono un rendimento positivo. Eppure negli ultimi 10 anni i mercati azionari hanno avuto una performance positiva.

Uno studio ha dimostrato che un portafoglio equamente diviso al 50% in azioni e al 50% in obbligazioni, dal 2000 a oggi avrebbe reso il 4,8% all’anno di rendimento. Ma è vero anche che questo è un rendimento medio. Se si fosse investito sulla Borsa italiana oggi saremmo in perdita. Se, invece si fosse investito sulla Borsa americana, oggi saremmo in forte guadagno.

Uno dei problemi che attanaglia l’investitore è esattamente questo, dove investire? Su quali mercati azionari puntare? Un italiano naturalmente sarebbe portato a investire in Piazza Affari piuttosto che su Wall Street. Ma la deludente performance degli ultimi anni sicuramente lo scoraggerebbe.

Come fare guadagni rilevanti scommettendo su tutti i mercati del mondo con questo strumento alla portata di ogni risparmiatore

Per evitare di stare a preoccuparsi su quale mercato azionario investire, si può fare una scelta drastica, investire su tutti. Come? Puntando sull’indice Msci World. L’indice sintetizza l’andamento delle Borse di tutto il mondo. Se i mercati azionari mondiali in prevalenza salgono, questo sale. E viceversa.

Dal 2009 a oggi l’indice ha realizzato una performance di oltre il 230%. È una media annua di circa il 20%. Ma come potere investire su questo indice? Con lo strumento più semplice e più a portata di mano per tutti i risparmiatori, un ETF. Esistono molti Exchange Traded Fund che hanno come sottostante l’indice Msci World.

Un ETF si acquista in Borsa come una normale azione. Il lotto minimo è di un solo titolo. Quindi si può anche comprarlo partendo da poche decine di euro. Sono molto indicati per le strategie di accumulo progressivo, per investimenti di lungo periodo, i cosiddetti PAC.

