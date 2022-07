Anche avendo uno spazio dedicato, a volte neanche quello ci basta per riporre tutto l’occorrente per pulire casa. Quante volte ci sarà capitato di cercare lo sgrassatore o il detergente per i vetri senza successo. Ci siamo messi lì in ginocchio a scavare letteralmente tra tutti i flaconi nell’armadietto dei detersivi. Per non parlare di quando teniamo tutto l’occorrente per la pulizia sotto il lavello della cucina. Infilare la mano e tutto il corpo sotto il lavello vicino al bidone della spazzatura non è proprio pratico. Oltre al fatto che potremmo ritrovarci con i capelli nel bidone o, peggio, rovesciare tutto a terra. Oggi vedremo una soluzione a dir poco geniale ed economica per facilitarci la vita.

Come organizzare l’armadio o il sottolavello di bagno e cucina e dimenticarsi dei detersivi ammassati con questo trucco

Purtroppo, lo spazio a disposizione in casa non è mai abbastanza e bisogna trovare qualche soluzione efficiente. Per questo, chi non può avere un armadietto dedicato nel ripostiglio finisce per usare il sottolavello. Sia che si tratti di quello della cucina che del mobiletto del bagno, però, il problema è sempre lo stesso. Troppi prodotti tra cui fare lo slalom per trovare finalmente quello di cui abbiamo bisogno. Eppure, basta un solo oggetto facile da reperire per organizzare al meglio i nostri flaconi. Stiamo parlando della barra porta asciugamani o strofinacci da appendere all’anta.

Un solo oggetto e mille utilizzi a cui non avevamo pensato

Questo pratico accessorio per la cucina nasce come soluzione salvaspazio e si utilizza al posto degli appendini adesivi. Facilissima da reperire nei negozi di casalinghi o su internet, ha un costo che si aggira intorno ai 10 euro. Quelle più resistenti sono in acciaio e si installano facilmente senza bisogno di adesivi o di forare il pannello. Però, per organizzare i detersivi non la metteremo con la barra verso l’esterno, ma verso l’interno dell’anta. Poi appendiamo i flaconi spray incastrandoci la leva che si preme per azionare lo spruzzino, ed ecco fatto. Tutti i flaconi spray sono ben posizionati, ordinati e soprattutto facili da trovare. In più dall’esterno si vedranno solo due piccoli rettangolini in acciaio che sembrano delle decorazioni del mobile.

Quindi, ecco come organizzare l’armadio o il sottolavello di bagno e cucina senza ricorrere a soluzioni improvvisate. Ora possiamo realizzare uno splendido mobile bagno di design, magari con dei bauli, senza preoccuparci di avere poco spazio. Basta con scaffali di recupero, divisori che non reggono il peso dei flaconi o scatole di cartone. A volte basta davvero poco per trovare soluzioni geniali utilizzando accessori pensati per altre funzioni. Questa barra è molto utile in casa, anche per appendere gli accappatoi, aggiungendo qualche gancio, o per disporre le nostre scarpe con il tacco alto e creare una scarpiera davvero organizzata.

