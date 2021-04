La primavera ormai è arrivata ed è giunto il momento di rinnovare la propria abitazione per renderla adatta alla stagione. Diverse possono essere le soluzioni, alcune delle quali le abbiamo descritte in altri articoli. Qui invece diremo come organizzare la casa in un modo unico nel periodo primaverile con 3 semplici idee.

Cambiare arredamento rendendo l’ambiente più vivace e dinamico

Iniziando dal primo si potrebbe pensare di abbellire la casa con nuovi oggetti d’arredo più adatti vista la stagione. Si può quindi pensare di acquistare mobili e complementi d’arredo che diano un tocco di modernità all’ambiente.

Ne sono un esempio i tavolini, soprattutto pieghevoli per chi ha poco spazio, utilissimi per tante funzioni. Fra tutti gli spuntini improvvisati nel week-end oppure per piccoli ricevimenti che richiedono dei posti su cui poggiare bibite e cibi, specie se si è all’aperto.

Sono adatti alla stagione quelli in legno o in plastica con colori fantasiosi e accesi che richiamano la primavera. Diverse soluzioni invece si possono usare per chi ha dei soggiorni molto grandi.

Infatti, possono essere utilissimi tavolini bassi rettangolari oppure ovali e quadrati (design moderno adatto alla primavera). L’ideale sarebbe acquistarli con un ripiano in vetro che premette di catturare la luce del sole che filtra dalle finestre.

Tinteggiare le pareti e cambiare la tappezzeria

Il secondo consiglio è quello di abbellire la casa tinteggiando le pareti o cambiando la tappezzeria. Sul rinnovo della tappezzeria non aggiungeremo molto di più di quello che è stato già trattato.

Ci limiteremo a dire che quella più adatta ed in voga al momento è con i tipici temi floreali caratteristici della primavera. Invece, sul tinteggiare l’appartamento con colori tipici primaverili essendo proprio questo il clima ideale per pitturare.

Il motivo è che con le temperature primaverili le vernici si asciugano più in fretta potendo lasciare aperte le finestre nelle giornate soleggiate.

Una bella libreria per abbellire casa in primavera

Infine, l’ultima idea che prevede un bel cambiamento primaverile è nell’arredo in particolare nella disposizione dei mobili. L’idea è quella di acquistare una libreria con cui separare e quindi creare due ambienti differenti.

Ad esempio, si può pensare di prendere una libreria bifacciale con cui creare un ambiente dedicato alla zona lettura. Basterà aggiungere un semplice tavolino su cui riporre gli oggetti e una piccola poltrona ed il gioco è fatto.

Si può, inoltre, pensare di abbellirla non solo con volumi ma anche con piante di vario tipo per dare colore alla stanza. In questo modo si da un volto completamente nuovo all’abitazione in un modo economico e semplice.

Ecco quindi come organizzare la casa in un modo unico nel periodo primaverile con 3 semplici idee.