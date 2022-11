Come organizzare giochi interattivi per bambini all’aperto

Il freddo è alle porte e questo significa solo una cosa per i genitori: i figli tendono a rintanarsi in casa e stare ore a giocare ai videogiochi. Questo non è il massimo per il loro sviluppo cognitivo. Per questo dovremo ingegnarci e proporre loro delle alternative interessanti e che li distolgano un po’ da schermi e tecnologia, da cui sono già bombardati quotidianamente. Possiamo infatti organizzare dei giochi interattivi all’aperto che coinvolgano tutta la famiglia, perfetti per queste fresche giornate d’autunno.

Come organizzare giochi interattivi per bambini e ragazzi

I benefici dei giochi all’aperto sono risaputi. Alcuni ne hanno approfittato anche a fine ad Halloween organizzando giochi e attività per bambini all’aperto. Stare a contatto con la natura insegna ai bambini la consapevolezza e il rispetto per il Mondo che li circonda e le attività all’aperto sono anche un ottimo modo per prevenire l’obesità infantile. Un’attività autunnale interessante da proporre ai bambini potrebbe essere quella di girare per i parchi a raccogliere e catalogare le foglie. Si può preparare una bella scheda colorata e creare una tabella per dividere le foglie per colore e per forma.

Per rendere le cose ancora più divertenti, possiamo dedicarci a colorare e dipingere le foglie raccolte, magari per creare delle decorazioni a tema. Già che siamo fuori casa, possiamo valutare l’idea di andare alla ricerca di castagne. Questa attività entusiasma sempre tutti i bambini, soprattutto se a fine raccolta, le castagne si possono cuocere e ci si può godere il profumo e il gusto delle caldarroste. Per i genitori significa collezionare ricordi e momenti di famiglia indimenticabili e concedersi qualche piacevole e distensiva passeggiata nei boschi.

Giochi all’aperto senza palla

Possiamo approfittare delle belle giornate e del venticello fresco per portare i nostri bambini a far volare un aquilone nel parco, magari con qualche amico o coi fratelli. Un gioco antico ma sempre divertente, soprattutto se si fa a gara con gli amici, cimentandosi in acrobazie e performance aeree. Non sottovalutiamo poi il potere degli animali. I bambini li adorano e questa potrebbe essere l’occasione perfetta per organizzare qualche piccola gita alle fattorie della zona per farli interagire con loro, con la promessa di una bella cioccolata calda a fine giornata.

Giochi per bambini al coperto

Se invece la giornata non lo permette, possiamo sempre organizzare giochi e attività al chiuso per i nostri bambini. Possiamo fare tutti insieme un bel puzzle e trascorrere così qualche ora facendo un’attività rilassante e stimolante allo stesso tempo. Oppure esistono altri giochi, più movimentati. Si può giocare a “indovina l’oggetto”. Dovremo preparare un sacco o una scatola, mettendovi all’interno una serie di oggetti comuni (fazzoletti, portapenne, mestoli ecc.). I bambini, che potranno essere divisi in squadre o competere tra loro se sono solo in 2 o 3, con gli occhi bendati dovranno estrarre a caso un oggetto dalla scatola e indovinare di cosa si tratta. Chi accumula più punti vince.

In alternativa, è sempre valida una caccia al tesoro casalinga. Nascondiamo una moneta o un piccolo oggetto (funziona anche con le merendine) e studiamoci una serie di indovinelli ed enigmi da risolvere per poter ottenere il tesoro. Ovviamente gli enigmi dovranno essere adeguati all’età dei partecipanti, ma quel che è certo è che il divertimento sarà assicurato. E poi, una bella merenda per tutti, magari da preparare tutti insieme! Potrebbe essere una buona idea per ritrovare la felicità nel grigiore dell’autunno. Non dovremo più chiederci come organizzare giochi interattivi per bambini, perché in queste poche righe abbiamo l’imbarazzo della scelta.