Tutti i servizi online dell’Agenzia Entrate Riscossione sbarcano in Sicilia

Pure in Sicilia, a partire dal 2 novembre del 2022, i servizi legati alla riscossione sono gli stessi accessibili online sul resto del territorio nazionale. Così come disposto dal Decreto Sostegni-bis. Ovverosia il portale di riferimento è ora quello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In ragione del fatto che per la società Riscossione Sicilia Spa è scattato lo scioglimento.

Questo significa che sbarcano in Sicilia tutti i servizi del Fisco in materia, tra l’altro, di sospensione legale dei pagamenti. E di rateizzazione delle cartelle esattoriali. Così come, nell’accedere ai servizi, le modalità sono in Sicilia le stesse previste per i contribuenti residenti nelle altre regioni italiane.

Tutti i servizi online dell’Agenzia delle Entrate ora estesi ai contribuenti siciliani

Precisamente, ricordiamo che il portale del Fisco relativo alla riscossione è ad accesso libero, per tutti i servizi senza l’obbligo di autenticazione. Mentre quando serve l’autenticazione, per l’accesso all’area riservata, anche per i contribuenti siciliani, è possibile farlo con un’identità digitale. Per esempio, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Oppure, per accedere a tutti i servizi online, l’autenticazione è possibile con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). O con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Inoltre i contribuenti siciliani, se sono imprese o professionisti, possono autenticarsi al portale della riscossione pure con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Quelle per l’accesso ai servizi telematici offerti da Entratel ed anche da Fisconline.

Cosa possono fare ora i contribuenti siciliani. Dal portale della Riscossione del Fisco

Dal portale della Riscossione del Fisco, ora i contribuenti siciliani, per esempio, possono richiedere la sospensione delle cartelle. Nei casi che sono previsti dalla Legge. Oppure, quando arrivano le cartelle esattoriali, sempre con pochi click è possibile richiedere via web l’attivazione di un piano di rateazione. Potendo poi disporre di tanti canali online e fisici per pagare periodicamente le rate.

Con la dilazione dei pagamenti che, nel rispetto delle condizioni previste, può essere effettuata anche in 120 rate mensili. E quindi con un piano di ammortamento del debito fiscale di durata decennale. In più, attivato il piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali, i moduli di pagamento si possono acquisire comodamente. Con l’inoltro via posta elettronica.

Quello da 120 rate per le cartelle esattoriali è il piano di rateizzazione straordinario. Mentre per i piani ordinari di dilazione occorre fare una distinzione. Tra i debiti fiscali sopra i 120.000 euro, e quelli che sono inferiori a tale soglia. In particolare, sotto i 120.000 euro il debito fiscale, in base alla normativa fiscale vigente, si può rateizzare fino a sei anni. Ovverosia in 72 rate senza fornire l’ISEE. Mente sopra i 120.000 euro la rateizzazione è sempre possibile. E sempre fino a sei anni. Ma occorre allegare l’attestazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Precisamente, l’ISEE aggiornato del nucleo familiare, quello di appartenenza.

In Sicilia arriverà pure il servizio Sportello online. Quello con la videochiamata. Arriverà nei primi mesi del 2023

In più, ha altresì reso noto il Fisco, pure nella regione Sicilia sarà attivato il servizio ‘Sportello online’. Che è quello che permette al contribuente di ricevere assistenza fiscale. Senza recarsi di presenza in un ufficio della Riscossione. E questo grazie al servizio di videochiamata. Già attivo in molte regioni italiane, ‘Sportello online’ arriverà anche in Sicilia l’anno prossimo. Precisamente, nei primi mesi del 2023. Quando è programmata la progressiva estensione del servizio, su tutto il territorio nazionale.