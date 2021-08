Le mani tra i capelli, il busto leggermente curvato, la confusione negli occhi: ecco descritta la tipica postura di chi si accinge a sistemare gli spazi della propria casa o del proprio ufficio.

Per molti quello delle pulizie di primavera, del cambio stagione, dello sbarazzo generale degli oggetti accumulati in anni e anni è davvero un momento drammatico. Così come lo è avere un’idea chiara di come utilizzare al meglio gli spazi della casa, soprattutto se di piccole dimensioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La scelta più gettonata, allora, è quella di rimandare a un tempo indefinito sperando che tutto si sistemi da sé.

Ma oggi esiste un’altra soluzione: rivolgersi ad un esperto pronto a mettere a disposizione tutta la sua esperienza e capacità.

Andiamo a scoprire come avere una casa o un ufficio impeccabili senza stress e con l’aiuto di questa nuova figura professionale.

Come organizzare e sistemare la casa o l’ufficio senza stress grazie a questa nuova professione

I vincoli a cui siamo stati sottoposti in questi ultimi anni non hanno impedito lo sviluppo e la diffusione di questa professione. Stiamo parlando della figura del professional organizer, il professionista dell’organizzazione, un toccasana per i disordinati cronici. Ma anche per chiunque desideri avere una dimora o un luogo di lavoro perfettamente ordinato ed organizzato.

Il professional organizer si occupa di pianificare, insieme al cliente, una strategia organizzativa fornendo costante supporto, aiuto pratico e innovative soluzioni.

L’organizzazione non è mai stata così semplice e senza stress. L’intervento è su spazi e oggetti ma anche sulle relazioni e sul tempo nel tentativo di creare una routine ottimale per il cliente.

C’è, inoltre, spazio per i cambiamenti. Il professional organizer si occupa di suggerire al cliente la modalità organizzativa più opportuna per affrontarli con un approccio molto più sereno e consapevole.

Per usufruire di questo prezioso aiuto basta poco: un computer, un cellulare o un tablet collegati ad Internet ed una ricerca su Google per scegliere il professional organizer più adatto a seconda delle esigenze e più vicino al luogo in cui si vive.

Ecco svelato il segreto su come organizzare e sistemare la casa o l’ufficio senza stress grazie a questa nuova professione che si sta affermando sempre più velocemente.

Un suggerimento utile

Secondo gli esperti di ProiezionidiBorsa, il professional organizer può essere molto d’aiuto nella sistemazione degli armadi. Suddivide i vestiti per stagione e colore, li piega in modo da ricavare più spazio possibile portando con sé molto materiale utile come grucce antiscivolo, contenitori e divisori per i cassetti.