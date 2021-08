Questo è il momento perfetto per dedicarsi alla preparazione delle nostre conserve. Nel mese di agosto troviamo gli ortaggi ideali da mettere sott’olio e gustare tutto l’anno. Ma è anche un buon momento per la passata di pomodoro o per le pesche sciroppate. Infatti sono queste le conserve da preparare ad agosto per riassaporare l’estate tutto l’anno.

Il peperoncino tondo piccante

Questa è solo una delle tantissime varietà di peperoncino coltivato in Italia. Ma tutte fanno parte della stessa specie Capsicum Annum. Il peperoncino tondo viene anche chiamato ciliegia ed è tipico della Calabria. Preferisce i climi più miti ma ormai si coltiva in tutta Italia. I mesi di Agosto/Settembre sono quelli per la raccolta di un bel peperoncino maturo al punto giusto.

Ecco la ricetta della nonna per preparare dei gustosissimi peperoncini tondi ripieni da leccarsi i baffi

Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone una ricetta tipica del Sud ma a adatta a tutti i palati. L’unica prerogativa è amare follemente il piccante.

Ingredienti per circa 2 barattoli

500 gr di peperoncini piccanti tondi;

30 gr di acciughe sott’olio;

10 gr di capperi;

200 gr di tonno (naturale o sott’olio sgocciolato);

1 foglia d’alloro;

200 ml di aceto;

pepe in grani;

250 ml di acqua;

sale;

olio EVO.

Procedimento

Sciacquiamo i peperoncini e asciughiamoli bene. Tagliamo la calotta e con un cucchiaino priviamoli dei semi interni. Attenzione a non toccarsi il viso, meglio usare dei guanti. In una pentola versiamo l’acqua e l’aceto. Aggiungiamo qualche bacca di pepe e la foglia d’alloro e un po’ di sale. Appena bollirà immergiamo i peperoncini e facciamoli sbollentare per 5 minuti circa. Scoliamoli e lasciamoli asciugare su un canovaccio pulito per almeno 4 ore. Nel frattempo prepariamo la farcia a base di tonno, acciughe e capperi. Possiamo tritare il tutto finemente al coltello oppure usare un mixer. Una volta pronta la nostra purea è il momento di farcirli. Aiutandoci con un cucchiaino riempiamo tutti i peperoncini fino all’orlo. Inseriamoli nei barattoli lasciando un paio di centimetri di spazio sulla superficie. Aggiungiamo l’olio EVO e ricopriamoli fino a lasciare un centimetro dal bordo. Chiudiamo i barattoli in modo ermetico e passiamo alla bollitura per almeno 30 minuti. Seguiamo le regole del Ministero della Salute per assicurarci che il sottovuoto sia fatto alla perfezione.

Quindi ecco la ricetta della nonna per preparare dei gustosissimi peperoncini tondi ripieni da leccarsi i baffi.

Questa è una delle conserve più buone che ci siano, perfetta da preparare nel mese di agosto.

