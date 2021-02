In ogni casa ci sono medicinali che si usano abitualmente o quando se ne ha bisogno. Accade spesso però che quando ne abbiamo bisogno non sappiamo dove cercarli, perché lasciati in giro per casa senza un posto preciso. Capita quindi molte volte di ritrovarci ad acquistare farmaci che già abbiamo, ma che non troviamo più. Altre volte invece li ritroviamo separati dalla confezione o dal bugiardino, senza la possibilità di sapere se sono scaduti o meno. Allora come fare? Vediamo come non sprecare soldi inutili nelle farmacie se si organizza un armadietto dei medicinali. Dedicare ai farmaci un armadietto intero non è solo comodo, ma anche utile.

Come al solito l’ordine ci viene in aiuto e lo useremo nel riporre i farmaci in modo razionale. Questa è la base per cominciare a organizzare al meglio l’armadietto dei medicinali.

Il posto giusto per i medicinali

Una cosa molto importante è trovare il posto giusto in cui posizionare l’armadietto. Deve essere un luogo fresco lontano da fonti di calore, comodo e facilmente raggiungibile. Deve essere inoltre difficile da raggiungere per i bambini per evitare situazioni spiacevoli. Ovviamente prima di pianificare come organizzare l’armadietto in questione, è necessario disfarsi di tutte le confezioni di medicinali scaduti. Se si è perso il bugiardino si può fare una ricerca su internet in modo da vedere il loro effetto. Adesso vediamo il prossimo passaggio per capire come non sprecare soldi nelle farmacie se si organizza un armadietto dei medicinali.

Pianificare per non perdere tempo

Un consiglio che sarà molto utile da seguire è quello di apporre delle targhette sui medicinali e scrivere a cosa servono. A meno che non siano medicinali molto conosciuti come l’aspirina e la tachipirina. Questo trucco permetterà di non perdere tempo e di trovare subito quello che serve.

Un’altra cosa molto vantaggiosa è tenere davanti a tutto gli strumenti di pronto soccorso, come i cerotti e il disinfettante. Inoltre, creare dei veri scomparti di medicinali da utilizzare pianificandone l’uso, che può essere giornaliero o settimanale. Se l’ordine dei farmaci resta lo stesso, non sarà necessario ogni volta capire dove sono e questo permetterà di non perdere tempo.

Infine un’altra cosa che potrebbe esserci d’aiuto è quella di incollare dei fogliettti con scritto i nomi dei medicinali che stanno per finire. Questo ultimo passaggio completa l’organizzazione di questo spazio così utile e necessario. Ecco come non sprecare soldi nelle farmacie se si organizza un armadietto dei medicinali.