Soprattutto d’inverno quando usciamo dalla doccia, è impossibile non sentire freddo. Quando decidiamo di lavarci la mattina appena svegli, la situazione potrebbe essere persino più problematica. Duranti i mesi estivi, questo problema non si presenta quasi mai. Infatti si tende a fare anche più docce al giorno per combattere il caldo. Però chi non ama farsi un bel bagno caldo d’inverno quando si torna a casa a fine giornata? Ma quanto può essere fastidioso uscire dall’acqua tutti bagnati e sentire quel freddo che penetra nelle ossa!

Molto spesso purtroppo, a causa degli asciugamani tenuti male, anche quando andiamo ad asciugarci la situazione non migliora. Per goderci al meglio questo momento e rilassarci a fine giornata dobbiamo conoscere qualche trucco.

Vediamo insieme perciò la soluzione per avere sempre asciugamani e accappatoi caldi dopo la doccia.

Il termosifone

Il primo passo è quello di posizionare l’accappatoio e gli asciugamani che dobbiamo utilizzare sopra al nostro termosifone. In questo modo uscendo dall’acqua tutti infreddoliti potremo scaldarci immediatamente e risolvere subito il problema.

Chi non possiede termosifoni in bagno, può muoversi allo stesso modo posizionando gli asciugamani sugli altri termosifoni della casa.

La stufetta elettrica

Altrimenti un altro metodo per rendere questo momento meno ostico è quello di utilizzare una stufetta elettrica.

Come molti sanno, utilizzare apparecchi elettrici all’interno di spazi umidi può essere molto pericoloso.

Infatti il consiglio in questo caso è quello di azionare la stufetta circa 10 minuti prima di entrare in doccia chiudendo la porta e la finestra del bagno.

In questo modo durante i minuti precedenti gli asciugamani e il bagno verranno scaldati a sufficienza.

La stufetta dovrà essere spenta e allontanata quando sarà il momento di aprire l’acqua.

Infine per terminare al meglio questo momento, la miglior cosa da trovare dopo una bella doccia calda è un pigiama pulito e caldo.

Potremo così finalmente metterci al letto soddisfatti e con il sorriso.

Ecco perciò svelata la soluzione per avere sempre asciugamani e accappatoi caldi dopo la doccia.