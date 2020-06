Come NON scaricare la (altra) app “Immuni” per evitare incidenti diplomatici

Come NON scaricare la app “Immuni” per evitare incidenti diplomatici. Le applicazioni mobili , in sintesi conosciute come app, sono ormai entrate di pieno diritto nella vita di tutti noi, in quanto utilissime. Ma attenzione a gestirle con superficialità per non incorrere in incidenti di percorso! Magari sarebbe bastato un attimo di attenzione in più, per evitare un curioso “incidente diplomatico” di cui si sta parlando, ormai da ore sui social.

C’è app e app

A finire, involontariamente, sotto accusa una app in lingua inglese utilizzata per la didattica, con all’attivo un considerevole numero di recensioni positive. La startup anglofona finita all’indice di centinaia di italiani peraltro, sembra vantare un passato “glorioso”. Infatti la startup british sembra essersi distinta non solo per la produzioni di svariate app didattiche, ma anche per giochi di apprendimento e per stimolare processi cognitivi. Un processo cognitivo che molti dei nostri connazionali sembrano aver archiviato, si presume, nella foga di scaricare la app per tracciare i contagi in Italia. Vediamo quindi come non scaricare la app “Immuni” per evitare incidenti diplomatici.

Quando gli errori di digitazione possono costare molto cari

Il qui pro quo deve essersi molto probabilmente originato per colpa di una vocale. Presumibilmente nella fretta, molti italiani, si sono trovati a digitare erroneamente nell’Apple Store o su Google Play il termine “Immune” al singolare, in luogo della corretta forma al plurale. Un passo falso che deve aver convogliato gli incauti digitatori tra i primi risultati della ricerca.

Ed è così che si è consumato il “fattaccio”; è stata infatti scaricata la app “Immune System” che nulla o quasi ha a che vedere con la “nostra” app “Immuni”. Eh mamma mia quanto polverone per nulla! Si potrebbe obiettare. Ma la cosa non è finita qui. Infatti non appena le persone hanno preso coscienza che si trattava di una app inglese che, per sua natura, non aveva nulla a che fare con i tracciamenti, hanno compiuto un passo ulteriore.

Come NON scaricare la app “Immuni” per evitare incidenti diplomatici

Gli ignari sviluppatori dell’app anglofona si sono visti così recapitare una pioggia d’insulti e critiche negative “made in Italy”. Inutile aggiungere che, volenti o nolenti, questa insurrezione popolare italiana ha determinato in pochi giorni, un declassamento nella media delle valutazioni dell’app inglese. Che dire? Per tutti coloro che si dovessero approcciare a scaricare la app “Immuni”, d’ora in poi fate bene attenzione a digitare la parola Immuni, con la I finale. Perchè qui non siamo alla Ruota della Fortuna, dove è possibile comprare una vocale e cambiare le sorti del tiro.