Come fare un bagno di salute per meno di 50 centesimi col sale grosso

Per comprendere l’importanza di un argomento, bisogna ancora una volta rifarsi alla saggezza e agli insegnamenti della storia. I nostri avi romani che dominarono per un millennio il mondo conosciuto, capirono per primi quanto fosse importante il sale. Gli dedicarono addirittura una via, la Salaria, che garantiva i rifornimenti di sale alla capitale. A proteggere le rotte navali dai pirati dell’Adriatico che volevano impossessarsene, si dedicarono anche dei grandi della storia come Cesare e Augusto. Il sale infatti, oltre al tradizionale uso in cucina, veniva usato per conservare i cibi al posto dei frigoriferi. Non solo, perché i romani nei tuoi erano anche i benefici nei trattamenti estetici. Era, insomma un vero e proprio tesoro. Ecco quindi l’idea di come fare un bagno di salute per meno di 50 centesimi col sale grosso.

Un fantastico rimedio antistress

Senza andare a parlare di sali speciali come quello del Mar Morto, le cui proprietà sono note a tutti, il semplicissimo sale grosso aiuta contro lo stress. Basterà infatti mettere un paio di pugni di sale grosso nel bagno caldo per:

– scaricare stress e ansia

– ricevere sollievo alla cervicale

– combattere i reumatismi

– alleviare la lombalgia il mal di schiena

– guarire contratture, distorsioni e contusioni

Proprio il caso di dire come fare un bagno di salute per meno di 50 centesimi col sale grosso. Ma bisogna anche ricordare che il sale ha tante altre virtù e altrettanti impieghi, che ci arrivano in eredità proprio dal mondo antico.

Altre virtù benefiche del sale

Il sale, che in cucina, va comunque usato con la giusta misura, per non incorrere nel rischio di malattie cardiocircolatorie, può essere utilizzato anche per: