“Too Good to Go”: l’app danese che consente risparmi super sugli alimenti

Con la piattaforma “Too Good to Go”, ormai attiva in decine di Paesi, il vantaggio è quantomeno duplice. Dal lato venditore, questa app antispreco di nuova generazione recupera gli stock di aziende che altrimenti andrebbero al macero. Dall’altro, rimette in circolo i prodotti a prezzi super vantaggiosi per i consumatori.

Il nome appositamente scelto per contraddistinguere questa formula in ascesa la dice lunga. Ovvero: Troppo buono per essere cestinato. Vediamo quindi come l’app di matrice danese “Too Good to Go” consente di risparmiare oltre il 50%.

Magic Box e Super Magic Box

Tramite l’app, dunque gli utenti potranno prenotare direttamente da casa la propria magic box. Ovvero il proprio pacco a sorpresa. E questa non è una trovata pubblicitaria. Infatti l’utente si troverà davvero davanti un pacco con prodotti a sorpresa, tra quelli a più alta deperibilità, come prodotti di panetteria, latticini, ortofrutta. Una soluzione “magica” che consente risparmi stimati tra il 50 e il 70%.

I pagamenti saranno esclusivamente sempre tramite app con carta, Paypal o con i servizi Apple Pay o Google Play. Il passaggio di contanti, e di contatti nei punti vendita saranno così ridotti al minimo. E la cosa sarà doppiamente apprezzata, specie ora che si è tutti più attenti agli standard di sicurezza.

“Too Good to Go”: dove e come

Da un punto di vista logistico quindi, per il ritiro del proprio pacco sorpresa sarà sufficiente recarsi di persona al cosidetto “pick up point”. Attenzione però a rispettare giorni e fasce orarie specificate! Tra gli aderenti: catene della grande distribuzione ovviamente, ma anche altri esercizi commerciali più o meno grandi. Quanto poi alle aree geografiche d’interesse, si va da Roma a Milano da Bergamo a Perugia con una lista che continua a crescere giorno dopo giorno.

Quali novità nel post lockdown

Con i due mesi di blocco i prodotti rimasti invenduti hanno subìto una drastica impennata. E per tutta risposta, il sistema “Too Good to Go” ha fatto un salto di qualità, ritirando l’invenduto direttamente nei centri logistici di alcune grandi catene nostrane. Si incentiveranno così le vendite di stock alimentari, bloccati a causa dell’emergenza sanitaria.

Per dirla con il country manager italiano della piattaforma, le attività stanno ripartendo nelle modalità possibili e con creatività e il “Too Good to Go” rappresenta sicuramente una marcia in più.