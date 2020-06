Che sorpresa usare il collutorio e beneficiare di 6 azioni utili quotidiane con pochi centesimi

Riesce un po’ difficile convincere le persone di certe cose. Non parliamo di Ufo, oggetti volanti non identificati, ma comunque di un prodotto, che usiamo tutti giorni e che si è rivelato stupefacente. Che sorpresa usare il collutorio e beneficiare di 6 azioni utili quotidiane con pochi centesimi. Il consiglio a questo punto è di tenerne sempre una bottiglietta in casa per scoprire queste sue 6 benefiche virtù nascoste.

Partendo dalla più logica

– L’igiene orale è fondamentale per salvaguardare denti e portafoglio. Inutile nasconderlo: i costi del dentista incidono e non poco, sul budget familiare. Ecco quindi che la prevenzione diventa basilare. Il collutorio, oltre al suo uso caratteristico di igienizzante del cavo orale funziona benissimo anche come disinfettante dello spazzolino. Anche un solo minuto di immersione in un bicchiere col collutorio, lo disinfetterà egregiamente!

Le sorprese più clamorose

Che sorpresa usare il collutorio e beneficiare di 6 azioni utili quotidiane, con pochi centesimi, quando ce lo hanno fatto notare. Eccone alcune:

– Igienizzare il water e il bidè. Ebbene sì, il collutorio è in grado di far risplendere i nostri servizi sanitari. Come un detergente specifico, ma molto più economico, versato, lasciato riposare e risciacquato utilizzando una spugna. Et voilà, water e bidè luccicanti!

– Disinfettare e detergere lo schermo del nostro cellulare. Immergendo infatti un cotton-fioc nel collutorio, o, bagnandone un batuffolo di cotone, lo schermo del nostro cellulare tornerà a nuova vita. E la stessa cosa si può fare con lo schermo dell’i pad e del pc

– Profumare il bidone della spazzatura con un po’ di collutorio per eliminare i cattivi odori dell’immondizia. Un altro effetto a sorpresa che mai avremmo potuto immaginare.

– Profumare le ascelle e pulirle. Soprattutto d’estate, col caldo, le nostre ascelle sono a rischio cattivi odori. Ecco venirci incontro il collutorio, che, passato col cotone sulle ascelle, rimuoverà i cattivi odori, ridonando profumo alla pelle

Come disinfettante per il corpo

Attenzione che il collutorio ha altre due funzioni importanti: