Negli ultimi anni i telefoni sono diventati importantissimi. Sono ormai passati gli anni in cui questi apparecchi elettronici erano utilizzati con l’unico scopo di telefonare. Ora sono dei veri e propri computer.

Grazie al collegamento a internet infatti, raggiungere ogni persona nel mondo in modo gratuito non è più impossibile, anzi. In molti, soprattutto nell’ultimo periodo, si stanno interrogando sulle conseguenze di queste libertà.

A che prezzo?

L’obiettivo, dunque, assai spesso è quello di navigare il più velocemente possibile e avere tutte le informazioni a portata di mano. A volte però, per far ciò, si dà il consenso a delle clausole e avvisi che neanche vengono letti per intero.

Sono moltissime le critiche ai social e alle compagnie telefoniche per il mancato rispetto delle regole che sono alla base del concetto di privacy. Infatti, utilizzando lo smartphone, si accetta automaticamente la concessione di moltissime informazioni personali.

Sebbene vi sia, dunque, poca privacy in quasi tutto ciò che si compie con lo smartphone, ci sono dei metodi per restare in anonimato. È vero che risulta quasi del tutto impossibile acquistare il maglione preferito o l’elettrodomestico in offerta senza accettare il trattamento dei dati personali.

Eppure in gesti più tradizionali quali mandare un messaggio, o far partire una telefonata, esistono delle tecniche per non far sapere la propria identità. Ecco, dunque, come non mostrare il numero a chi si sta chiamando.

Il metodo delle impostazioni

Almeno una volta nella vita qualsiasi persona ha provato a fare uno scherzo telefonico. Che sia stato quarant’anni fa o la settimana scorsa, il divertimento rimane lo stesso.

I metodi, invece, sono di certo cambiati. Da quando esistono i cellulari la maggior parte delle persone ha scoperto che, digitando #31# prima del numero, la chiamata arrivava con la dicitura “numero privato”. È questo, infatti, il metodo più comune, e funziona.

Se, però, si volesse impostare la modalità in anonimo per un periodo più lungo, questo trucchetto potrebbe non bastare. Il modo migliore per rimanere in anonimo in tutte le chiamate, dunque, è quello di regolare l’impostazione direttamente nel telefono. In qualunque smartphone, nella sezione “Impostazioni” si potrà modificare questo dettaglio, e il gioco è fatto.

Ecco svelato, dunque, come non mostrare il numero a chi si sta chiamando.