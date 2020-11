Il 2020 sarà un anno di cui tutti difficilmente si dimenticheranno. Dopo più di un secolo l’umanità intera si è ritrovata a combattere contro un nemico nettamente più grande di lei.

Tra i grandi sforzi portati avanti, uno dei più importanti ha come obiettivo quello di rallentare il più possibile il contagio, in attesa di un vaccino. Per far si che ciò avvenga la maggior parte degli Stati ha optato per un lockdown generalizzato.

Le nuove regole

In questa seconda ondata tanto annunciata, le misure che avevano salvato molte vite la scorsa primavera sono tornate a pieno regime, o quasi.

Tra le diverse misure prese, necessarie a rallentare la diffusione, il Governo ha optato per un coprifuoco nazionale. Invece di attuare una quarantena totale, riservata solo per alcune regioni, l’obbligo di uscire avrà un orario ben preciso, quello notturno. Nello specifico dalle 22 fino alle 5 del mattino successivo.

Dunque, ancora una volta, bisognerà avere pazienza e cercare di riorganizzare la propria vita in modo da rispettare queste nuove regole.

Per quanto riguarda la socialità, invece, la faccenda è più complicata. Eppure sfruttando un pò di immaginazione, si potrà organizzare una serata tranquilla e piacevole con pochi intimi. Ecco dunque i quattro consigli per organizzare una cena rispettando il coprifuoco e le regole anti contagio.

Istruzioni per l’uso

Nel rispetto delle norme dettate dal Governo, il primo consiglio riguarda i partecipanti. È infatti fortemente consigliato non superare le quattro persone.

Essendo un periodo del tutto particolare, sarebbe meglio che queste persone siano amici che frequentiamo nel nostro quotidiano, proprio per evitare rischi. Inoltre, per riuscire a godersi la cena senza avere fretta di dover terminare, un invito fissato per le 18 o per le 19 sembra essere l’alternativa migliore.

Infine, programmarsi di terminare tutte le portate entro almeno trenta minuti prima delle 22 in modo da permettere agli invitati di tornare con calma a casa. In questo modo, sebbene con molte limitazioni, si potrà godere di un pò di compagnia.

Dunque, ecco svelati i quattro consigli per organizzare una cena rispettando il coprifuoco e le regole anti contagio.