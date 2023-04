Sono questi i 3 giardini da visitare ad aprile per un viaggio alla scoperta di fiori e piante meravigliose

Il mese di aprile ci dà la possibilità di andare alla scoperta di diverse bellezze italiane, dalle grandi città al verde. Oggi si tratterà principalmente di giardini e, in particolar modo, di due giardini fiorentini e di uno che sorge vicino a Torino.

Il mese di aprile è appena arrivato ma il freddo non sembra voler lasciare tregua all’Italia. Nel Nord le temperature si sono nuovamente abbassate, dopo un periodo in cui sembrava essere arrivata finalmente la primavera. Il mese è ricco di ponti e di giorni festivi che potranno essere sfruttati in diversi modi, dai viaggi al relax. Passare del tempo con gli amici può essere una buona idea, ma lo è di sicuro anche cercare nuovi posti da esplorare. Chi ama le piante e, in generale, il mondo vegetale, potrà optare per meravigliosi giardini fioriti ricchi di colore. Una vera goduria, specialmente se si ha qualche giorno da dedicare alle diverse visite. Due di questi giardini si trovano a Firenze, il Giardino Bardini e il Giardino degli Iris. Mentre il terzo è in Piemonte, con i famosi tulipani del Castello di Pralormo.

Sono questi i 3 giardini da visitare ad aprile

Uno degli appuntamenti imperdibili della primavera ha come epicentro il Castello di Pralormo, in provincia di Torino, con i suoi fiori. Lasciamoci trasportare dalla bellezza di tulipani, narcisi e moltissime altre varietà di fiori. Un tripudio di colore e di profumo che ci inebrierà e ci farà venir voglia di tornare anche l’anno prossimo.

Questo evento avrà luogo tra il 1 aprile e il 1 maggio, periodo di fioritura della maggior parte delle bulbose presenti nel parco. Un vero spettacolo da non perdere per nessuna ragione!

Giardino Bardini

Il secondo posto da non perdere ad aprile è il Giardino Bardini, della famosissima Villa Belvedere di Firenze. Un nome che è tutto un programma, dal momento che proprio da qui si ha una spettacolare vista su Firenze. Tra le piante più belle presenti in questo grande giardino troviamo il glicine, in fiore proprio in questo periodo.

Una pianta che si riconosce per i suoi fiori riuniti in grappoli e dal loro colore lillà, violetto o azzurro. Un vero spettacolo per gli occhi da godere proprio tra aprile e maggio.

Giardino degli Iris

Sempre a Firenze, poi, sarà possibile andare alla scoperta del Giardino degli Iris che raccoglie una immensa varietà di questi fiori. Aperto dal 25 aprile al 25 maggio, è ad ingresso gratuito e si trova nei pressi del Piazzale Michelangelo.

Un giardino davvero incredibile realizzato nel 1954 in occasione di un Concorso internazionale per le diverse tipologie di iris e da allora diventato un vero cult. Sono questi i 3 giardini da visitare ad aprile per andare alla scoperta della meraviglia.