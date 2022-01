Non solo su WhatsApp, ma anche su Instagram chiunque può sapere quando gli altri sono connessi all’applicazione. Per farlo, esiste un’apposita funzione a cui si accede tramite i direct e cioè i messaggi privati che è possibile scambiarsi. Al di sotto del nome utente del profilo con cui si sta messaggiando, è presente una scritta che reca l’orario in cui ha effettuato l’ultimo accesso. La sua presenza, per quanto utile, si rivela spesso fastidiosa.

Può capitare che non si abbia voglia o tempo di rispondere ad un messaggio, ma che ci si senta costretti a farlo poiché l’altro sa che siamo connessi. Per fortuna, è possibile nascondere l’ultimo accesso su Instagram, ma ad un piccolo prezzo: non si potrà più vedere quello degli altri utenti.

Come nascondere l’ultimo accesso su Instagram per evitare che gli altri sappiano che si è connessi quando non si risponde ai loro messaggi

Una volta aperta l’applicazione, cliccare sulla propria immagine di profilo situata in basso a destra. Nel caso di dispositivi Android, l’icona rappresenterà un omino stilizzato.

Fatto ciò, cliccare sull’icona rappresentante tre linee in alto a destra e poi su Impostazioni. Accedere alla voce Privacy e in seguito a Stato di Attività. Si aprirà una schermata che reca l’opzione Mostra lo stato di attività. Scorrere a sinistra e disattivarla. I passaggi da seguire sono gli stessi sia per i dispositivi con sistema operativo iOS che per gli Android.

Da questo momento in poi, nessuno potrà più vedere il proprio stato di accesso. Come anticipato, non si potrà neanche vedere quello degli altri. Il procedimento è reversibile in qualunque momento. Basterà semplicemente accedere nuovamente a Stato di Attività e scorrere a destra.

Si può nascondere l’accesso ad una sola persona?

Instagram non ha sviluppato una funzionalità specifica per impedire di visualizzare l’ultimo accesso solo a determinati utenti. Se si vuole fare in modo che uno specifico utente non possa più vederlo, l’unica soluzione è bloccarlo. Per farlo, accedere al suo profilo, cliccare sui tre puntini in alto a destra della schermata e poi su Blocca e infine selezionare una delle due opzioni disponibili.

