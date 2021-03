Per qualche strana ragione, in questi giorni sta accadendo qualcosa di strano. Chi ha Instagram lo sa e si starà ponendo proprio questa domanda: che sta succedendo? Purtroppo non abbiamo una risposta certa, ma possiamo dire che è un problema diffuso un po’ ovunque. Le nostre chat di Instagram sono letteralmente invase da messaggi promozionali e da offerte di telemarketing.

Alcune di queste proposte potrebbero addirittura essere allettanti, dato che sembra esserci qualcuno che dall’altro lato dello schermo voglia offrirci un lavoro. Ma non sempre (e non tutti) sono così benevoli.

Tra una richiesta e un’offerta, in tanti si sono lamentati con l’applicazione e stanno tentando di trovare una soluzione. Noi di Proiezioni di Borsa abbiamo trovato un modo per non essere più disturbati e ricevere continuamente noiose notifiche.

Ecco come bloccare i messaggi indesiderati su Instagram

Bisogna innanzitutto precisare che quando qualcuno intende inviarci un messaggio in Direct, l’applicazione fa una distinzione tra i nostri contatti e i non contatti. Ciò significa che i nostri contatti potranno tranquillamente inviarci un messaggio, mentre i messaggi di coloro che non seguiamo, rientreranno in una cartella a parte. Questa cartella è denominata “richiesta di messaggi” ed è quella in cui confluiscono tutti i Direct indesiderati che riceviamo con frequenza.

La prima cosa da fare dopo aver aperto l’app, è andare sulle Impostazioni e poi sulle Notifiche. In questa sezione, troveremo la dicitura “Messaggi di Direct”. Basterà cliccare sul “No” alla voce “Richieste di Messaggi” e nessuno ci scoccerà più.

In questo modo, Instagram non ci avviserà dei messaggi che i contatti indesiderati cercano di inviarci. Questo non significa che non potranno mandarli, ma semplicemente che noi avremo modo di ignorarli senza essere disturbati.

La soluzione drastica

Se proprio vogliamo dare un taglio netto ad alcuni scocciatori seriali, non resta che… bloccarli. Se il contatto ci è già ben noto, andiamo sul suo profilo, clicchiamo i tre puntini in alto a destra e scegliamo l’opzione “blocca”. A questo punto non potrà più inviarci nulla o guardare la nostra attività sul social.

Ecco come bloccare i messaggi indesiderati su Instagram e anche alcuni contatti molto fastidiosi.