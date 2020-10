Come nascondere l’ultimo accesso su Whatsapp. Probabilmente ti sei reso conto che qualcuno controlla i tuoi ultimi accessi o, semplicemente, vuoi renderti irreperibile senza dovere spiegazioni a nessuno. Questo, pur entrando sul social per poterti rendere conto dei messaggi arrivati dalle persone con cui vuoi invece continuare a comunicare. Nascondere l’ultimo accesso su Whatsapp è un’operazione semplice e veloce, che necessita di pochi passaggi. Una volta fatto ciò, nessuno potrà più visualizzare sotto al tuo nome la data o l’ora in cui hai per l’ultima volta fatto accesso all’applicazione. Un modo per togliersi di mezzo chi inopportunamente ti tiene d’occhio tramite questo dato per niente insignificante.

Come nascondere l’ultimo accesso su Whatsapp

Su iPhone

Accedi ad Impostazioni, cliccando sulla rotellina in basso a destra. Poi, clicca su ”Account” e accedi da lì alla voce ”Privacy”. La prima scritta che vedrai sarà quella che reca ”Ultimo Accesso”. Cliccandola, si aprirà una schermata nella quale potrai scegliere a chi rendere visibile l’ultimo accesso. A tua scelta, da lì puoi renderlo visibile a tutti, ai tuoi contatti (i salvati in rubrica) o a nessuno. Sappi che, tuttavia, se sceglierai di fare in modo che nessuno possa visualizzarlo, non potrai a tua volta vedere l’ultimo accesso delle altre persone.

Su Android

Per i dispositivi Android il procedimento è leggermente diverso, ma non per questo più difficile. Ti basterà premere sull’icona rappresentante tre puntini posta sul menù principale, selezionare la voce ”Impostazioni”, andare su ”Account”, poi cliccare su ”Privacy” e da lì giungere a ”Ultimo Accesso”. Non resta che cliccarlo e selezionare anche in questo caso la tua preferenza. Le opzioni disponibili saranno sempre le tre succitate.

