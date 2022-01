Il freddo invernale è davvero terribile e, oltre che far soffrire noi, fa patire anche le nostre piantine. Soprattutto se le teniamo fuori casa sul balcone. In questo caso la prima soluzione potrebbe essere quella di portarle all’interno, ma non sempre ciò è possibile. Se non abbiamo spazio disponibile tra le mura domestiche, dovremo escogitare qualche rimedio alternativo.

In nostro soccorso ci vengono ancora una volta i consigli dei vivaisti e di chi se ne intende. Infatti, per salvare dal freddo le piante in vaso potremmo provare 3 furbi metodi facili da attuare. Potrebbero davvero proteggerle a tutti gli effetti, almeno fino all’arrivo della bella stagione.

Spostiamo i vasi dal pavimento

Sul balcone di casa è normale tenere sia dei vasi pensili che appoggiati direttamente al suolo. In entrambi i casi dovremmo pensare di spostarli. I vasi appesi, infatti, espongono maggiormente le piante alla corrente gelida. Con quelli a terra, invece, si rischia che il pavimento faccia passare il freddo attraverso il vaso sino alle radici.

La soluzione sta allora nel mezzo. Proviamo sistemando alla base dei pannelli di polistirolo, che farebbero da isolante. Allo stesso modo potremmo mettere dei bancali in legno su cui appoggiare il vaso per tenerlo sollevato da terra. Scegliamo noi la soluzione che reputiamo più comoda e adeguata.

Occhio a non innaffiare troppo

La salute delle radici è importante almeno quanto quella di rami e foglie. Per questo, in inverno dovremmo evitare assolutamente che gelino. Dunque, facciamo bene attenzione con le innaffiature. Anche con le piante che richiedono tanta acqua, cerchiamo di non esagerare.

In linea di massima, dovremmo verificare che il terreno sia abbastanza asciutto prima di procedere con l’irrigazione successiva. I ristagni idrici in questa stagione potrebbero seriamente uccidere la nostra piantina.

Per salvare dal freddo le piante in vaso sul balcone potremmo ricorrere a 3 semplici trucchi dei vivaisti

L’ultima soluzione consiste nel proteggere nel senso vero e proprio della parola le nostre piantine. Ma come? Semplice, con un sacco di juta. È un valido rimedio quanto il classico tessuto non tessuto, pur sempre efficace.

Prima di utilizzarlo per avvolgere il vaso, assicuriamoci di imbottirlo con paglia o fieno, per isolare ulteriormente le piante dal freddo. Cerchiamo di mantenerle al sicuro almeno fino alla primavera, quando potremo finalmente lasciarle libere di crescere.

