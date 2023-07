E se nel 2024 un lavoratore potesse ancora andare in pensione con la Quota 100? Questa misura è stata una autentica rivoluzione quando il primo Governo del Premier Giuseppe Conte, con Matteo Salvini e Luigi Di Maio Vicepremier, la varò.

Una misura che ha lasciato nostalgici come la riforma Fornero lasciò i lavoratori, nostalgici delle vecchie pensioni di anzianità o della vecchia Quota 96. Perché la misura fu un autentico toccasana a detonare per qualcuno, l’inasprimento dei requisiti nato proprio con la Legge Fornero. Una misura, la Quota 100, che permetteva di andare in pensione già a 62 anni. E che nel 2024 potrebbe essere sfruttata ancora, anche senza un nuovo varo o senza una nuova riforma.

In pensione nel 2024 di nuovo con la Quota 100 è possibile, ecco chi ci andrà e come

Fino al 31 dicembre 2021 la Quota 100 ha permesso di andare in pensione a quanti completavano sia i 62 anni di età che i 38 anni di contributi versati. Ben 5 anni prima dei canonici 67 anni per la pensione di vecchiaia. E poco meno di 5 anni (4 per le donne) di lavoro mancanti rispetto al requisito contributivo delle pensioni anticipate ordinarie distaccate dai limiti anagrafici.

Una misura nettamente favorevole, senza penalizzazioni ulteriori rispetto all’interruzione delle contribuzione ed al coefficiente di trasformazione meno favorevole a 62 anni rispetto ai 67. Nel 2022, al posto di Quota 100 fu varata la Quota 102. L’età salì a 64 anni e la contribuzione restò fissata a partire dai 38 anni. Due anni più lontana la misura nel passaggio dalla Quota 100 alla Quota 102. E nel 2023 ecco la Quota 103. L’età tornò indietro a 62 anni, ma la carriera salì a 41 anni. Evidente che dopo il 2021 e la fine di Quota 100, le misure successive sono state meno appetibili. Da questo si parte per avvalorare la tesi della nostalgia di Quota 100.

Perché Quota 100 può salvare alcuni lavoratori?

E se vi dicessimo che nel 2024 c’è ancora chi ha nella quota 100 la misura per la sua pensione? Nonostante l’interruzione a dicembre 2021, la Quota 100 rientra tra quelle misure che cristallizzano il diritto alla quiescenza. Infatti tutti coloro che hanno maturato già al 31 dicembre 2021 i requisiti utili alla Quota 100, potranno andare in pensione nel 2024.

Questo è il caso di chi ha maturato i 62 anni nel 2021, cioè i nati nel 1959. Per loro la Quota 100 funziona anche nel 2024. Certo, si troveranno ormai a 65 anni di età o prossimi a compiere questa età. Ma se nel frattempo non sono riusciti ad avere continuità lavorativa tale da portarli a 41 anni di contributi, la Quota 100 torna ad essere l’unica loro via di uscita. Una soluzione ideale per esempio, per chi perde il lavoro e rischia di essere tagliato fuori dalla Quota 103 per la quale servono 41 anni di contributi.