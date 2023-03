Come nascondere la pancetta coi vestiti? Fatti furba usando questi 3 segreti di stile per sentirti bella con l’abbigliamento più adatto a te

Per nascondere la pancetta finisci per scegliere sempre abiti larghi e informi? Ecco quali pantaloni e scarpe dovrai scegliere per slanciare la tua figura e sembrare più slanciata.

Quante volte ci siamo innamorati di un vestito e abbiamo pensato non fosse adatto al nostro fisico? Molti di noi, infatti, hanno una bassa autostima, talvolta perché si vedono addosso qualche chilo di troppo.

Uno dei punti nevralgici su cui si concentra maggiormente la “ciccetta” tanto odiata da tutti, nello specifico, è la pancia. La zona bassa dell’addome, infatti, è quella in cui si ammassa la maggior parte del grasso addominale, che poi si trasforma rotolini e cuscinetti.

Molte persone vivono male a causa di questa presenza, e questo è evidente anche guardando come si vestono. Si infagottano sotto vestiti larghi e informi, con l’unico obiettivo di rendersi “invisibili” sotto chili e chili di tessuti coprenti. Questo errore comune è tipico soprattutto di chi, in realtà, non sa come sfruttare gli abiti a proprio vantaggio.

Gli esperti di abbigliamento, infatti, sanno bene quali sono i trucchetti per ingannare l’occhio tramite la scelta del vestito giusto per ogni fisico. In particolare, anche chi ha la pancetta potrà camuffare e ingannare l’occhio semplicemente grazie a questi segreti di stile, utili per sembrare snelle e slanciate con pochissimo sforzo. Scopriamo subito come dovremmo muoverci.

Come nascondere la pancetta coi vestiti? Ecco i vestiti da scegliere e quelli da evitare per valorizzare la propria immagine

La moda ci aiuta a sentirci più belli e a valorizzare la nostra immagine al meglio. Le tendenze della primavera 2023 sono già chiare, e hanno già dichiarato quale saranno l’abbigliamento e le scarpe più cool della stagione.

Proprio in merito alle scarpe, chi ha la pancetta dovrà assolutamente evitare i tronchetti, ovvero quegli stivaletti che giungono fino alla caviglia. Il “problema” di queste scarpe, infatti, è che tendono a mozzare la gamba, facendola sembrare più corta e, di conseguenza, più tozza. E questo è l’effetto contrario rispetto a quello che vorrebbe ottenere chi ambisce a sembrare più alto e slanciato.

Occhio a scegliere i pantaloni giusti

Un altro aspetto su cui dovremo concentrarci è la scelta dei pantaloni. Bisognerà sicuramente evitare i pantaloni a pinocchietto, per lo stesso motivo dei tronchetti. Anche in questo caso, infatti, questi pantaloni terminanti all’altezza dei polpacci, rischiano di far sembrare la gamba più corta e piena, facendoci apparire anche più basse.

Da evitare sono anche i pantaloni cargo, ovvero quelli che presentano ampie tasche ai lati delle gambe. Questi pantaloni, infatti, “ingolfano” la figura, facendola sembrare più morbida di quello che è.

Sono consigliatissimi, invece, i pantaloni palazzo a vita alta, che slanciano otticamente la figura, rendendola subito più allungata e fine.

Ecco 2 paia di scarpe perfette per slanciare la nostra immagine

Tornando alle scarpe, invece, andranno benissimo anche gli stivali alti o le décolleté. Queste ultime, ovviamente, dovremo indossarle con le calze giuste, per far risaltare al meglio la nostra immagine.

Anche gli stivali alti saranno un ottimo acquisto per chi vorrebbe camuffare la pancetta. Com’è facilmente intuibile, gli stivali alti sono già un elemento che punta idealmente verso l’alto. Per questo motivo, indossando queste calzature, le nostre gambe sembreranno subito più fini e slanciate, e l’attenzione sarà distolta immediatamente dall’eventuale pancetta.