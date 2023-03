La classifica delle 5 piante perfette da seminare a marzo per colorare giardino e orto

La primavera è alle porte, tra poco cominceremo a vedere nuovi germogli sulle nostre piante. Tra fiori e ortaggi non ci sarà che l’imbarazzo della scelta per colorare il nostro giardino.

Il mese di marzo è arrivato e la natura comincia a risvegliarsi. Le giornate si fanno più lunghe e le temperature più miti, questo invoglierà molti a passare più tempo all’aperto. Tra le attività che molti hanno scoperto durante gli anni della pandemia troviamo giardinaggio e orto. Occuparsi delle piante è diventato un modo per rilassarsi e divertirsi insieme. Al pari di un classico hobby come la lettura o la visione di film al cinema. Per chi predilige l’orto al giardinaggio marzo sarà il mese ideale per cominciare ad occuparsi delle semine. Carote, rucola e zucchine per l’orto, e per il giardino primule e petunie.

La classifica delle 5 piante perfette da seminare a marzo

Partendo dall’orto, ci si occuperà delle piante più adatte ad essere seminate proprio in questo periodo. A marzo ottimo puntare sulle carote, sulla rucola e sulle zucchine, ma solo in zone temperate. Infatti, il rischio di freddi improvvisi e colpi di coda dell’inverno è reale. Le carote sono un ortaggio semplice da coltivare ma sarà importante soffermarsi su alcune accortezze. Innanzitutto il terreno dovrà essere sabbioso per permettere alla radice di svilupparsi al meglio. Nel caso di terreni ghiaiosi o molto compatti meglio aggiungere della sabbia dopo aver lavorato il terreno. Utilizzare del compost per la concimazione. La concimazione delle carote dovrà avvenire per file.

Il secondo ortaggio di cui si tratterà è la rucola, un ortaggio che resiste molto bene al freddo di questi giorni. Si adatta bene alla coltivazione in vaso ma anche nell’orto. Dopo avere seminato, ricordarsi di irrigare frequentemente in modo da mantenere il suolo umido. Da ultime le zucchine, che potranno essere coltivate a marzo in semenzaio. I semi, una volta germogliati, potranno essere trasferiti in piena terra. Prima di effettuare questa operazione, accertarsi che la temperatura esterna non scenda più al di sotto dei 10 gradi.

Giardino

Anche per gli amanti del giardinaggio ci sarà molto da fare a marzo. Innanzitutto si potrà procedere alla coltivazione di primule e petunie. Le petunie sono fiori molto belli e colorati, perfetti per abbellire il giardino. Potranno essere coltivate in vaso prima di marzo, resistono bene a temperature superiori ai 15 gradi. In vaso mettere della ghiaia o dei cocci sul fondo per limitare il rischio di marciumi radicali.

La seconda pianta che si potrà seminare per colorare il giardino è la primula. Le primule sono perfette per salutare la primavera con i loro colori. Una pianta che ama le temperature tra i 10 e i 15 gradi, temperatura perfetta per vederle fiorire abbondantemente. Concimare con concimi specifici per piante fiorite. È questa, quindi, la classifica delle 5 piante perfette da seminare a marzo nell’orto e nel giardino.