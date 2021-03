In molti installano Telegram proprio perché è un’applicazione che permette di comunicare con estranei senza dover dare loro informazioni estremamente personali come il numero di telefono. Infatti, è possibile comunicare su Telegram restando a conoscenza solo dei rispettivi username, degli pseudonimi da impostare a propria scelta. Quello che altrettanti non sanno, però, è che c’è bisogno di nascondere il numero di telefono effettuando una breve operazione. In questa piccola guida vedremo come nascondere il numero di telefono su Telegram. Farlo è semplice e richiede non più di due minuti del proprio tempo. Il procedimento descritto, con qualche piccola variante, può essere seguito sia da chi possiede un Android che da chi possiede un dispositivo con sistema operativo iOS. Le immagini si riferiscono però ai secondi.

Come nascondere il numero di telefono su Telegram da cellulare

Aprire l’applicazione e accedere alle Impostazioni. Chi usa un dispositivo Android lo farà cliccando sulle tre lineette poste in alto a sinistra della schermata e poi su Impostazioni. I possessori di un iOS, invece, cliccheranno in basso a destra, sulla rotella con al di sotto la scritta Impostazioni. Fatto ciò, accedere alla voce Privacy e Sicurezza.

Selezionare l’opzione Numero di telefono e quindi scegliere chi potrà vedere il proprio numero. Le tre opzioni sono Tutti, I miei contatti e Nessuno.

Se si ha intenzione di nascondere il proprio numero di telefono su Telegram, la scelta non può che ricadere su I miei contatti (che renderà il numero visibile solo ai contatti salvati in rubrica) o Nessuno. Una volta selezionata una delle possibili opzioni non serviranno ulteriori conferme.

Quindi, dopo aver effettuato questo breve procedimento, si potrà essere certi che nessuno potrà accedere al proprio numero di telefono tramite Telegram.

