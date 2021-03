L’aloe vera è una pianta straordinaria, un dono della natura che tutti noi possiamo coltivare molto facilmente in casa. Scegliere di coltivare aloe vera è una mossa astuta, perché con un’unica pianta potremo risolvere moltissime problematiche giornaliere.

Una pianta straordinaria che tutti dovrebbero coltivare, dai mille utilizzi e che purifica l’ambiente da agenti inquinanti

Inoltre l’aloe vera, è molto facile da riprodurre, grazie alla tecnica della talea. In questo modo potremmo possederne una fonte inesauribile, senza preoccuparci di sciuparne troppa. In più, cosa da non sottovalutare, è una pianta facilissima da coltivare, che richiede poche cure. Basterà un posto soleggiato dove farla crescere.

Perché è straordinaria?

Possiamo definirla una pianta straordinaria perché i suoi effetti positivi sono veramente moltissimi.

È antibatterica, antiinfiammatoria, lenitiva, purifica l’organismo, e ha un potentissimo effetto idratante. Basterà tagliare le sue foglie cuneiformi per approfittare del gel in esse contenuto.

Questo può essere utilizzato in purezza, o miscelato con altri prodotti che la natura ci offre, come miele, olio di cocco, argilla, ecc. Ideale per realizzare creme per il corpo e per il viso. Gel contro le scottature del sole. Maschere per capelli secchi e spenti, grazie al suo effetto super idratante che agisce in profondità.

Perfetta anche per la pelle irritata e arrossata, il sollievo che dona è immediato. Una farmacia dentro una pianta, in pratica.

È in grado di purificare l’ambiente

In base ad alcune ricerche recenti effettuate sull’aloe, è stato rilevato che le sue foglie siano in grado di assorbire agenti inquinanti sintetici rilasciati anche dagli elettrodomestici.

È facilissima da coltivare e da riprodurre

Un ulteriore vantaggio di questa pianta miracolosa è la facilità con la quale si coltiva anche in vaso.

Il vaso migliore è quello in terracotta, che con la sua porosità, assorbe l’acqua che rilascia poi gradualmente. Basterà inserire la piantina dentro un vaso con un buon terriccio per piante grasse e un po’ di ghiaia sul fondo del vaso, per permettere all’acqua in eccesso di drenare bene e il gioco è fatto.

Travasarla se la si vuole fare cresce maggiormente. E posizionarla in un punto soleggiato per farla crescere rigogliosa, innaffiandola di tanto in tanto.

Anche replicare questa pianta tramite talea è molto semplice. Basterà recidere una foglia con un coltello pulito, aspettare qualche giorno e poi inserire la foglia dentro un vaso con del terriccio. In questo modo potremmo replicarla all’infinito ed utilizzarla per qualsiasi evenienza.

Risparmiando anche un bel po’ di soldi in prodotti per la cura del corpo. Proprio per queste svariate ragioni, l’aloe vera è pianta straordinaria che tutti dovrebbero coltivare in casa.

Abbiamo visto, dunque, perchè l’aloe vera è una pianta straordinaria che tutti dovrebbero coltivare, dai mille utilizzi, e che purifica l’ambiente da agenti inquinanti.