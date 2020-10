Come nascondere i messaggi su Whatsapp. Non sei pratico di applicazioni come Whatsapp? Oppure devi semplicemente fare uno screenshot e vuoi fare in modo che alcune conversazioni o messaggi non siano visibili a chi lo vedrà? Nascondere i messaggi su Whatsapp non è difficile ed esistono diversi modi per farlo.

Come nascondere i messaggi su Whatsapp

Archiviare la conversazione

Il metodo più pratico è proprio questo, anche se non definitivo. Le conversazioni archiviate, infatti, possono comunque essere consultate da chi utilizza il tuo smartphone. La differenza, tuttavia, consiste nel fatto che per farlo bisognerebbe cercare il nome della persona con cui hai conversato. In questo modo, però, sarà possibile nascondere i messaggi senza eliminarli. Consentendo, così, di farlo pur conservando le chat, se si ha intenzione di rileggerle in futuro o se risultano importanti per un qualsivoglia motivo. Per archiviare una conversazione sulla versione Android di Whatsapp basta pigiare il titolo della chat per qualche secondo. Si noterà l’apparizione di una toolbar, cioè di una sorta di menù recante diverse opzioni. Tra queste, una rappresentante una scatola e una freccia volta in alto. Per archiviare la conversazione, basterà cliccare su quella. Molto più semplice il processo per IoS/iPhone. Infatti, basterà trascinare verso sinistra la conversazione, strisciando il dito posto sul titolo della stessa da destra verso sinistra. A quel punto, non resta che pigiare sul pulsante ”Archivia”.

Eliminare l’intera conversazione

In questo modo, si perderanno i messaggi senza immediata possibilità di recupero. Tuttavia, è un altro possibile modo per nascondere i messaggi su Whatsapp. Su Android, bisogna cliccare sul titolo della chat e tenere premuto, per poi pigiare sul pulsante rappresentante la pattumiera. Non resta, poi, che scegliere se conservare o meno il contenuto media della conversazione (foto, video, gif etc…) e poi fare tap sulla voce ”Elimina”. Su iOs/iPhone il procedimento è simile a quello dell’archiviazione. Ti basterà trascinare dalla schermata principale (e cioè il menù con le conversazioni) il titolo della chat da eliminare da destra verso sinistra e, poi, cliccare sull’icona ”Altro” e selezionare la voce ”Elimina Chat” per le due volte in cui ciò verrà richiesto. Il destinatario dei tuoi messaggi non sarà informato di quanto appena fatto e potrà continuare a visualizzare i messaggi.

Eliminare alcuni messaggi

Se vuoi eliminare alcuni messaggi per nasconderli, e non un’intera conversazione, puoi farlo. Ti basterà, infatti, accedere alla Chat che vuoi manipolare e cliccare su uno dei messaggi che vuoi cancellare, tenendo premuto il dito per un paio di secondi. Poi, pigia sulla voce ”Elimina” e seleziona tutti quanti i messaggi che hai intenzione di cancellare. In seguito, fai click su ”Elimina per Me”. In questo modo, i messaggi spariranno, ma il loro destinatario potrà ancora visualizzarli.