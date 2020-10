Una torta che porta il nome della Nonna, ma che non è stata inventata da nessuna nonna. Nessuna nonnina dal viso raggrinzito e i capelli cotonati di bianco a quanto pare. Ma quindi da dove viene il nome della ricetta tradizionale della Torta della Nonna con crema e pinoli? Ci sono varie versioni sulla storia che dà i natali a questa torta tradizionale simbolo della cucina toscana.

Le vere origini sembrano andate perdute a causa dell’antichità della ricetta. Alcuni affermano che la torta abbia origine nella zona di Arezzo. Altri riconducono la scoperta allo chef fiorentino Guido Samorini. La scommessa dello chef consisteva nel creare un dolce semplice, dal nome familiare, a tal punto da renderlo impareggiabile.

Alla morte dello chef, pare che la ricetta segreta sia stata affidata a un’allieva. Questo ha creato varianti e mitologie sulla torta della nonna.

La Torta della Nonna è uno dei dolci più diffusi in Italia. La sottile frolla che racchiude il ripieno di crema e pinoli non può che trarre in tentazione.

Vediamo qual è la ricetta tradizionale della Torta della Nonna con crema e pinoli e come prepararla a casa.

Ingredienti e dosi

Per una tortiera di 20 cm di diametro, ecco gli ingredienti e le dosi.

La pasta frolla:

a) 330 g di farina 00

b) 1 uovo intero + 2 tuorli

c) 165 g di burro

d) 130 g di zucchero semolato

e) Un pizzico di sale

f) Buccia grattugiata di 1 limone

g) Vaniglia bacche o polvere

Per la crema:

a) 1 l di latte

b) 6 tuorli

c) 180 g di zucchero semolato

d) 100 g di amido di mais o 30 g di fecola di patate

e) Bacca di vaniglia o polvere

Decorazione: 50 g di pinoli freschi

La ricetta tradizionale della Torta della Nonna con crema e pinoli

La ricetta tradizionale della Torta della Nonna con crema e pinoli non è molto difficoltosa, ma porta via qualche minuto. Per iniziare prepariamo la pasta frolla. Sarà necessario un mixer o un robot da cucina.

Prendiamo il burro a temperatura ambiente e uniamolo alla farina, fino a che non assume la consistenza della sabbia. Mettiamo il composto su una spianatoia e facciamo un cratere al centro dove verseremo tuorli, zucchero e sale.

Impastiamo fino a ottenere un composto liscio, ma non lo facciamo ammorbidire troppo. Prendete la pellicola per alimenti, copritelo e mettetelo in frigo.

Ora tocca alla crema. Versiamo in un pentolino latte, tuorli e zucchero. Mescoliamo con un frustino e aggiungiamo l’amido setacciato e la vaniglia. Accendiamo il fuoco e mescoliamo continuamente, fino a che il liquido non si addensa.

Anche la crema va lasciata freddare coprendola con della pellicola.

Riprendiamo la pasta frolla dal frigo. Tagliamone 2/3 e stendiamola col mattarello per ottenere una sfoglia di mezzo centimetro. Imburriamo e infariniamo la nostra tortiera per poi adagiare la sfoglia.

Eliminiamo l’eccesso di pasta frolla laterale. Versiamo la crema pasticcera e stendiamo l’altra parte di frolla con uguale spessore. Sagomiamo e tagliamo l’eccesso di pasta.

Possiamo decorare i bordi con i denti della forchetta e bucherellarla sul fondo. Spennelliamo la superficie con dell’uovo sbattuto e ricopriamo con i pinoli.

Inforniamo la torta in forno preriscaldato a 175°C per 50 minuti. Più la cottura è lenta e uniforme, più la frolla sarà friabile.

Sfornate e gustate tiepida, oppure riponetela in frigo.

Ecco a voi la ricetta tradizionale della Torta della Nonna con crema e pinoli e come prepararla a casa.