Può capitare a tutte di dover uscire e di ritrovarsi con i capelli sporchi o non proprio pulitissimi. Il fastidioso effetto unto infatti può presentarsi per mancanza di tempo o anche perché si usa lo shampoo sbagliato per la nostra chioma. Se però non abbiamo proprio tempo per lavarci i capelli, esistono alcuni validi trucchetti per mascherare velocemente questa seccatura. Mano alla spazzola quindi e scopriamo come nascondere i capelli sporchi in poche e semplici mosse.

Nasconderli con le pettinature e gli accessori

L’istinto in questi casi è quello di fare una coda di cavallo per mascherare il problema. Non si tratta però dell’unica soluzione possibile. Prima di tutto si può semplicemente pensare di spostare la riga: non solo la zona sporca verrà coperta, ma i capelli saranno subito più voluminosi. Attenzione però a non toccarseli frequentemente, o sarà inutile.

Largo spazio anche alle trecce. Sono perfette sia quelle laterali morbide sia quelle che rimangono attaccate direttamente alla testa. La treccia oltretutto ne gioverà, perché se fatta quando i capelli sono puliti rischierà di scomporsi. Infine si può pensare di fare un semi raccolto o half bun. Basta raccogliere in uno chignon anche scomposto i capelli attorno al viso e sulla parte superiore del capo, nascondendo così le radici sporche.

I capelli poi sono facilmente nascondibili anche con un cappello. Che sia il berretto invernale, un cappellino sportivo o uno fashion, il risultato sarà ugualmente soddisfacente. Molto di tendenza sono anche le fasce: colorate e bellissime, sono una soluzione semplice che non rinuncia ad essere alla moda. Via libera anche a cerchietti, forcine, nastrini e mollettine, soprattutto se abbiamo una frangia.

Specifico per questi casi è lo shampoo secco. Si tratta di un prodotto da spruzzare sulle radici dei capelli che va con una patina va a coprire l’unto. Il problema è che spesso rimangono fastidiosi residui bianchi sui capelli che non vengono spazzoli bene e sulla cute.

Per fortuna un prodotto simile si può tranquillamente ricreare in casa. Si possono usare sia il borotalco sia la fecola di patate. Entrambi si devono applicare con un pennello nella zona interessata, e i capelli poi vanno ben spazzolati, soprattutto con il talco. Se si è scure di capelli si può aggiungere assieme a entrambi questi prodotti del cacao in polvere per adattarlo alla nostra tonalità.