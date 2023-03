Come migliorare il segnale Wi-Fi in casa: 5 trucchi da applicare subito per navigare in internet più velocemente

Come migliorare il segnale Wi-Fi in casa-modem-proiezionidiborsa.it

Ormai il modem che permette una buona connessione internet in casa è d’obbligo. Spesso, però, ci sono problemi di rete e questo può dipendere dalla posizione dell’apparecchio o da alcune impostazioni. Ecco qualche trucco per navigare in internet velocemente e senza nessun problema.

Per chi vuole avere una buona connessione internet a casa sono necessarie due cose: il modem, apparecchio che può collegarsi alla rete, e il router, per distribuire il segnale a più dispositivi. Ad oggi è possibile, infatti, collegare sia i PC presenti in casa, ma anche tutti gli smartphone.

Tuttavia, chi di noi non ha mai avuto problemi a connettersi? Le interferenze o un segnale poco potente sono inconvenienti all’ordine del giorno. Spesso dipende dai ripetitori o dal gestore della rete, ma può capitare che lo sbaglio sia stato commesso da noi.

Vi avevamo già parlato della posizione migliore per un modem in modo da essere centrale in un’abitazione, ma oggi vi diremo anche come migliorare il segnale Wi-Fi in casa. Bastano pochi trucchi e si potrà avere una connessione forte e al meglio delle sue possibilità.

Meglio agire subito seguendo questi consigli molto semplici. I bambini e i ragazzi saranno contenti di poter guardare tutto senza interruzioni o caricamenti infiniti. Anche gli adulti saranno in grado di svolgere qualsiasi attività, per lavoro o per svago, in modo veloce e tranquillo.

Come migliorare il segnale Wi-Fi in casa: controlla subito queste caratteristiche per potenziare la connessione internet

Le prime quattro cose da fare subito per avere una buona connessione sono le seguenti:

aggiornare il firmware , ovvero il programma integrato dell’apparecchio elettronico: modem e router (spesso uniti in un unico dispositivo) hanno una vita media di 5 o 6 anni, ma dopo questo tempo le prestazioni caleranno; ecco, quindi, che è necessario un aggiornamento;

, ovvero il programma integrato dell’apparecchio elettronico: modem e router (spesso uniti in un unico dispositivo) hanno una vita media di 5 o 6 anni, ma dopo questo tempo le prestazioni caleranno; ecco, quindi, che è necessario un aggiornamento; scegliere un canale libero : i dispositivi più recenti hanno questa funzione integrata, ma se noti un disturbo frequente del segnale è meglio cambiare il canale di trasmissione;

: i dispositivi più recenti hanno questa funzione integrata, ma se noti un disturbo frequente del segnale è meglio cambiare il canale di trasmissione; comprare un ripetitore : se la casa è grande e le stanze sono numerose ci sarà sicuramente bisogno di questo apparecchio per dare un aiuto al segnale;

: se la casa è grande e le stanze sono numerose ci sarà sicuramente bisogno di questo apparecchio per dare un aiuto al segnale; resettare di tanto in tanto: spegnere e riaccendere dovrebbe essere fatto spesso, se non si ha voglia di ricordarlo e farlo periodicamente c’è la possibilità di impostare un reset automatico.

Vedrai che già con queste prime quattro indicazioni il segnale Wi-Fi di casa tua migliorerà. Ma se ancora non è sufficiente, allora ti possiamo dare un piccolo consiglio, molto usato in America.

Il consiglio che non ti aspetti: la lattina

Che cosa c’entra una lattina con una connessione internet? L’alluminio è un ottimo potenziatore per il segnale Wi-Fi. Quindi, ecco cosa poter fare:

prendere una lattina vuota, pulirla alla perfezione e togliere la linguetta; aiutandoti con un taglierino, togliere il fondo e la parte superiore (questa senza staccarla del tutto); fare un taglio dal basso verso l’alto per aprire la lattina; applicare un pezzo di scotch per attaccarla al router.

Provare non costerà nulla. Di sicuro avrai una lattina di Coca-Cola o di birra in casa, no? Naturalmente, se i problemi di connessione dovessero continuare, sarebbe il caso di chiamare un tecnico professionista.