Forse non sai che se hai il modem in questa posizione stai spendendo molto di più

Anche il modem deve essere posizionato bene in casa, altrimenti si rischia un malfunzionamento e di pagare molti più soldi nella bolletta. Nessuno lo vuole, quindi, ecco la posizione totalmente sbagliata e quella, invece, più adatta.

Ormai più nessuno si chiede qual è la funzione del modem. La sua presenza nelle nostre case è praticamente scontata. È quel dispositivo che ci permette di collegare computer, cellulare e non solo alla rete internet.

Questo avviene attraverso un cavo collegato alla linea telefonica oppure, nella maggior parte dei casi ormai, con il WI FI. Ma forse non sai che se hai il modem in una posizione sbagliata è un vero problema. Anche l’apparecchio wireless deve essere posizionato nel modo giusto all’interno dell’abitazione per funzionare al meglio.

Molte persone non si rendono conto che una posizione sbagliata può provocare una connessione debole e uno sforzo maggiore di energia da parte degli apparecchi coinvolti. Questa combinazione fa lievitare la bolletta e, di questi tempi, è meglio evitare, non credi?

Vediamo, quindi, qui di seguito, dove va messo il modem in casa per essere sicuri di avere una buona connessione internet e per non avere costi in più. Molti sottovalutano questo aspetto, ma non vuol dire che debba farlo anche tu.

Forse non sai che se hai il modem nella stanza sbagliata hai un problema

Ognuno di noi ha una casa divisa in modo diverso. Alcuni hanno possibilità di avere uno studio personale con la propria scrivania e tutti gli apparecchi elettronici, altri devono approfittare di altri spazi, magari in cucina, in salotto o in camera da letto.

Tuttavia, mai mettere il modem in cucina. Questa è la posizione assolutamente più sbagliata ed il motivo è molto semplice. In questa stanza sono presenti altri elettrodomestici che interferiscono con le onde del router WI FI. Il maggiore colpevole è di sicuro il forno a microonde. Ci avevi mai pensato?

Dove si mette?

Non tutte le posizioni sono uguali. Una volta eliminata la cucina, è importante sapere che questo dispositivo andrebbe posizionato nella parte centrale della casa in modo che la diffusione delle onde possa essere uniforme. Non sempre questo è possibile e lo sappiamo bene.

In questo caso, basta considerare il fatto che funziona meglio se messo in alto e non in basso sotto la scrivania. Inoltre, di solito, la posizione migliore è nel corridoio oppure nel salotto, se questi sono abbastanza centrali.

Ricordati che l’arredamento e l’estetica devono passare in secondo piano quando si deve scegliere dove posizionare questo apparecchio. Meglio una cosa che disturba la vista e che stona un po’ con il resto che un aumento della bolletta e una connessione internet scadente, non sei d’accordo?