Le orchidee sono piante da interno meravigliose che ci regalano fiori splendidi. Spesso però è difficile mantenere la loro fioritura durante tutto l’anno. In realtà, sono sufficienti pochi accorgimenti per far sì che questo sia possibile. Oggi spieghiamo come mantenere le orchidee in fiore tutto l’anno con questi tre semplici trucchi.

Aglio

Per mettere in pratica questo metodo, è sufficiente prendere tre spicchi d’aglio, pulirli e tagliarli finemente. Metterli in un contenitore ed aggiungere un litro d’acqua. Mescolare per bene e coprire con della pellicola trasparente. Lasciar riposare l’acqua per almeno 24 ore e filtrarla. A questo punto, versarne un bel bicchiere sul terriccio della nostra orchidea. Utilizzare questo infuso per le orchidee una volta ogni 15 giorni e raccomandarsi che il terriccio sia asciutto prima di farlo. Per le altre innaffiature, invece, usare la normale acqua.

Arancia e banana

Per questo secondo metodo, sbucciare un’arancia e tritare la sua buccia a pezzi molto piccoli. Metterla in un contenitore e sbucciare una banana. Tagliare a pezzetti sottili la sua buccia ed unire alla buccia d’arancia. Aggiungere ad esse un litro e mezzo d’acqua e mescolare bene. A questo punto, lasciare riposare l’infuso per almeno 24 ore coperto da pellicola trasparente e filtrarlo. Aggiungere mezzo litro d’acqua per diluire l’infuso e, dopo aver mescolato, versarne una tazza sul terriccio della nostra pianta. Questo procedimento, ripetuto ogni 15 giorni, facilita la fioritura della pianta.

Banana

Come mantenere le orchidee in fiore tutto l’anno con questi tre semplici trucchi? Per l’ultimo trucchetto, usiamo la buccia di banana. Con la buccia di questo frutto è possibile preparare un concime secco. Per farlo, sbucciare due banane e mettere le bucce su una teglia da forno. La parte liscia dovrà essere a contatto con la teglia, mentre quella fibrosa verso l’alto. Farle cuocere a bassa temperatura fino a farle annerire (160 gradi può andare bene) e tagliare finemente le bucce annerite. In questo modo, possiamo usarle come pacciamatura nei vasi ed è possibile conservarla in un contenitore ermetico.

