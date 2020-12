Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le orchidee sono sicuramente tra le piante d’appartamento più amate in assoluto. Preziose e coloratissime, le orchidee sono ormai diffuse in tutto il mondo.

Grazie alla loro varietà di forme e di colori possono rallegrare la nostra casa durante tutto l’anno. I loro fiori sono tra i più longevi in natura, e durano anche mesi. Una volta sfioriti, possiamo utilizzare questo trucco per convincere la nostra orchidea a rifiorire in casa. Ma attenzione, non bisogna compiere degli errori che potrebbero fare male alla nostra orchidea, anche se le nostre intenzioni sono di aiutarla a crescere in salute. Sono molti gli errori che si possono compiere nella cura delle orchidee, ma ce n’è uno in particolare che molti commettono senza saperlo. Vediamo l’errore peggiore che molti fanno che può uccidere le orchidee in poco tempo.

Alle orchidee piace stare strette

Le orchidee richiedono cure particolari perché in natura hanno un ambiente diverso rispetto alla maggior parte delle piante d’appartamento. Mentre le piante normali hanno bisogno di molto spazio per crescere ed espandere le proprie radici, per le orchidee vale la regola opposta: più stanno strette, più sono contente. Questo avviene perché in natura le orchidee vivono in spazi angusti, spesso a molti metri di altezza nelle fessure delle rocce o sopra ad altri alberi, e non sono abituate ad avere a disposizione molto spazio per crescere. L’errore peggiore che molti fanno che uccide le orchidee in poco tempo è quello di travasarle in un vaso troppo grande per loro. Pensando di aiutarle, vogliamo che le nostre orchidee stiano comode, ma non c’è errore peggiore. Alle orchidee piacciono gli spazi angusti.

Basterà un vasetto poco più grande

Come fare dunque per creare l’ambiente ideale per le nostre orchidee? Innanzitutto, è meglio trasferirle in un vasetto nuovo soltanto quando è evidente che quello vecchio sia ormai troppo piccolo: per esempio quando vediamo spuntare le radici dal vaso. Scegliamo un vaso nuovo non molto più grande di quello originale. È importante utilizzare corteccia e terreno specifico pensato apposta per le orchidee, che hanno bisogno di un substrato particolare. Assolutamente mai piantare un’orchidea in un vaso esageratamente grande, o men che meno, in terra piena.