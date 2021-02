Avere i topi in casa non è mai un evento piacevole. Anzi, è esattamente l’opposto. Questi animaletti possono creare danni, sporcare gli ambienti in cui si trovano e provocare disagi. Dunque, è importante scacciarli non appena ci si accorge della loro presenza.

Per farlo, spesso vengono utilizzati prodotti chimici o trappole per topi. Non tutti, però, intendono usare certi metodi e preferiscono rimediare al problema con prodotti naturali. Ma quali possiamo utilizzare? Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegheranno come scacciare i topi da case e cantine usando metodi naturali.

Scacciare i fastidiosi inquilini

La regola numero uno per far andare via i topi da casa nostra è tenere puliti tutti gli ambienti. Riponiamo il cibo in dispense chiuse e non lasciamolo sulla cucina o sul tavolo. Puliamo il pavimento regolarmente eliminando briciole e residui di cibo. In più, adottiamo alcuni di questi metodi naturali per scacciare i topi.

Uno di questi è il bicarbonato di sodio. Questo è sicuro per bambini e animali ed è efficace contro i topi. Spargiamolo in giro per la casa o la cantina, insistendo nei punti dai quali pensiamo spuntino i topi. Dopo qualche giorno possiamo spazzare via il bicarbonato o aspirarlo con l’aspirapolvere.

Per scacciare i topi possiamo utilizzare le foglie di alloro. Queste sembrano essere efficaci nella lotta contro i roditori. Sbricioliamone alcune e spargiamole agli armadi o ai mobiletti. Mettiamo un po’ anche lungo i davanzali e lungo la soglia.

In alternativa possiamo usare aglio e peperoncino. Per esempio, possiamo fare un olio aromatizzato con questi due ingredienti. Spargiamolo, quindi, nei punti infestati dai topo per scacciarli via.

Infine, l’olio di menta piperita sembra essere molto efficace contro i topi. Prendiamo un batuffolo di cotone e impregniamolo di questo olio. Quindi posizioniamolo vicino al nascondiglio dei topi. Questi fuggiranno in men che non si dica!