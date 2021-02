Le erbacce sono sempre dure a morire. Nel giardino come su delle mattonelle del vialetto di casa. Per evitare di usare diserbanti spesso ci si riduce ad estrarle a mano. Ma dopo un po’ di pioggia tornano lì a infestarci. Con questa soluzione naturale si possono estirpare una volta per tutte.

Per creare questo diserbante naturale serviranno dei prodotti che sono facilmente reperibili. Alcuni di questi si trovano già in tutte le case. Per l’ingrediente segreto invece si dovrà sicuramente comprarlo. Ma visto il suo uso anche cosmetico ora è più semplice trovarlo in commercio.

Stiamo parlando del sale di Epsom. Questo minerale è diventato famoso ultimamente per le sue proprietà drenanti. Viene usato per dei bagni caldi che stimolano la circolazione. E leniscono anche dolori muscolari e articolari. Sciolto in acqua dona alle nostre gambe una sensazione di leggerezza. Ma può essere usato anche per la cura di piante e giardini.

Addio alle erbacce con questo metodo naturale economico e super veloce

Per realizzare questo diserbante serviranno:

2 litri di aceto di bianco;

250 gr di sali di Epsom;

50 ml di detersivo per i piatti.

Servirà un contenitore con uno spruzzino. Si può riciclare un contenitore di uno sgrassatore ormai finito. Visto che di solito questi contenitori sono da massimo 1 litro, conviene mescolare gli ingredienti prima in un secchio. Prima versare l’aceto e poi il detersivo per i piatti. Mescolare per far mischiare bene i due prodotti e infine aggiungere i Sali di Epsom. Mescolare un altro po’ e poi versare con un imbuto nel contenitore con lo spruzzino. Facendo attenzione che i non tutti i granelli di sale finiscano all’interno. Per finire agitare bene.

Ora non resta altro che spruzzare tutto sulle erbacce. Abbondare con la miscela e aiutandosi con una spazzola strofinare bene. Facendo attenzione a rimuovere tutte le erbacce. Il composto impregnerà le fughe tra le mattonelle e le erbacce scompariranno.

Ecco quindi come dire addio alle erbacce con questo metodo naturale economico e super veloce. Ora ci si può dedicare in tranquillità al giardinaggio. Senza più preoccuparsi delle erbacce.

