“Nel matrimonio l’essenziale è la pazienza”. Una delle frasi che troviamo sempre nei cioccolatini e nei biscottini cinesi. E, decisamente, la pazienza è una delle virtù fondamentali se vogliamo che il matrimonio prosegua. Poco incoraggianti da un certo punto di vista i dati che vengono invece dai divorzi e che vedono noi italiani in cima alla classifica europea. Attualmente le cifre sono davvero significative, perché poco meno di un matrimonio su due fallirebbe. Dati continuamente in aumento negli ultimi anni, nonostante il rallentamento delle cerimonie dovuto ai problemi degli ultimi 24 mesi. E, per mantenere la cosiddetta alchimia del matrimonio, ecco che un’equipe di esperti internazionali ha appena redatto un manuale decisamente molto pratico.

Dalla chiesa al comune il passo non è poi così lungo

Tra le tante novità degli ultimi anni in materia di semplificazione delle leggi, c’è anche quella del divorzio consensuale in comune. Basta essere entrambi d’accordo e non accampare particolari diritti per ritrovarsi semplicemente a divorziare in comune senza avvocati. Dal momento romantico della celebrazione in chiesa alle firme in comune, il passo non è poi così lungo. Alla faccia di quel rito che avrebbe dovuto garantir l’amore eterno. Ma, vediamo subito una delle prime caratteristiche e molto curiose che secondo gli esperti sarebbe alla base di un matrimonio duraturo.

Come mantenere l’alchimia del matrimonio e resistere a noia e tentazioni approfittando di 1 consiglio e 3 trucchetti svelati dagli esperti

L’attrazione fisica, sappiamo bene che è uno degli elementi fondamentali dei primi anni matrimoniali. E, secondo gli esperti, la passione e l’attrazione fisica sarebbero durature in molte di quelle coppie davvero prolifiche. Come i matrimoni dei nostri nonni, che duravano una vita e mettevano al Mondo parecchi pargoletti. Facendo semplicemente una ricerca sui matrimoni più longevi, ecco che questo sarebbe uno degli step più importanti. Decisamente interessante poi la spiegazione scientifica di quelle coppie in cui passione e amore durerebbero nonostante la menopausa femminile. Grazie sempre secondo gli esperti a un messaggio che lancerebbe il cervello del marito e che manterrebbe la fedeltà e l’intesa coniugale nonostante l’abbassamento del desiderio femminile.

La risata e il corteggiamento sono i jolly della longevità

Come mantenere l’alchimia del matrimonio non solo con la pazienza, i figli e la condivisione. Secondo lo studio, alla base della durata di un matrimonio, ci sarebbero anche una sana e spontanea risata e il prolungamento del corteggiamento. Quegli uomini che hanno la battuta giusta al momento giusto e che non fanno mancare un piccolo gesto d’affetto alle compagne anche in tarda età sarebbero le chiavi di volta di un’unione longeva e serena.

