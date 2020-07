Stare in casa può avere alcuni effetti negativi sul corpo, ma in particolare sul cervello. Quest’ultimo è come un muscolo, deve essere allenato per funzionare a pieno. Quindi rimanere in casa a lungo può portare ad uno stile di vita sedentario con una riduzione delle attività e di congruenza rallentamento del corpo. Il comportamento sedentario è la causa dell’obesità e di altre condizioni. Ma il problema è che la lo stile di vita sedentario rallenta il cervello in quando si questo si sente a riposo. Perciò è consigliabile mantenere il cervello il più attivo possibile mentre si è in casa. Come mantenere attivo il cervello? Semplice, vi basterà svolgere determinate attività quotidianamente. Se vuoi scoprire quali attività ti aiutano a mantenere attivo il tuo cervello continua a leggere.

Allena la tua mente giocando

La prima cosa che puoi fare per mantenere attivo il cervello è giocare a giochi progettati per allenarti. Scegli quei giochi che ti sfidano a trovare le differenze o quelli di memoria. Meglio ancora i giochi che ti tengono attento per un lungo periodo di tempo e che ti offrono delle ricompense.

Le attività sportive mantengono il cervello fresco e attivo

Non è un segreto che l’esercizio fisico aiuta il corpo ma anche la mente. Ti basteranno anche 20 minuti al giorno. Allenarsi è importante sia per il corpo che per la mente perché secondo alcuni studi gli sport aumentano la frequenza cardiaca e quindi pompano più ossigeno.

Rinuncia alla TV e impara qualcosa di nuovo ogni giorno

Certo che è più facile guardare la TV che imparare qualcosa di nuovo che ancora non sapevi. Ma se non alimenti il tuo cervello questo smetterà di funzionare. A seconda delle informazioni che li darai otterrai vari risultati.

Sfida te stesso e impara una nuova lingua

Oltre a mantenere attivo il cervello riuscirai anche a sviluppare te stesso. Una statistica dimostra che una persona che impara facilmente due tre lingue può impararne anche cinque. Imparare una nuova lingua ti darà l’impressione di poter fare qualsiasi cosa.