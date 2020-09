Dopo il forte ribasso di lunedì tutto, indicatori e momentum, lasciavano intravedere la possibilità che quello fosse solo l’inizio di un forte movimento direzionale. Già avevamo espresso dei dubbi in merito invitando a valutare il movimento giorno per giorno. Oggi non possiamo che continuare a monitorare i livelli per cercare di rispondere alla domanda se il rimbalzo dei mercati è finito oppure è già finito il ribasso.

Quale futuro di breve per i mercati?

Nel momento che scriviamo i mercati quotano ai seguenti prezzi:

Dax Future

12.686

Eurostoxx Future

3.182

Ftse Mib Future

18.955

S&P 500

3.303

A cosa porteranno questi prezzi? Dove sono dirette le quotazioni dei mercati?

Le probabilità fra settembre e ottobre sono al ribasso come da statistica sulle serie storiche

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura dell’ 18 settembre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020



Il mese di ottobre anche per il 2020 potrebbe ospitare il minimo di una fase di ritracciamento. A questo dovrebbe seguire un rimbalzo ma le Borse mondiali dovrebbero chiudere l’anno sotto i livelli dell’apertura.

Il rimbalzo dei mercati è finito oppure è già finito il ribasso?

Come regolarsi da oggi ai prossimi giorni? Ecco una attendibile mappa dei prezzi che schematizza quello che potrebbe accadere e le posizioni di trading da assumere con maggiori probabilità a favore.

Dax Future

La fase ribassista termina definitivamente solo con chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 13.435. Ribasso in corso e nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 24 settembre superiore a 13.137.

Eurostoxx Future

La fase ribassista termina definitivamente solo con chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 3.386. Ribasso in corso e nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 24 settembre superiore a 3.278.

Ftse Mib Future

La fase ribassista termina definitivamente solo con chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 19.980. Ribasso in corso e nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 23 settembre superiore a 19.375.

S&P 500

La fase ribassista termina definitivamente solo con chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 3.426. Rimbalzo in corso e nuovi ritracciamenti solo con chiusura giornaliera del 23 settembre inferiore a 3.270.

Oggi e domani sono importanti per capire le intenzioni dei mercati. Il prossimo setup scadrà il 28 settembre.