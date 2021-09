A volte è scoraggiante vedere le orchidee che sembrano in perfetta salute, e ad un dato momento cominciano a perdere i fiori inspiegabilmente. È qualcosa che preoccupa e mette a disagio, soprattutto che resta spesso senza spiegazione. Ebbene quando l’orchidea è stanca e perde fiori ecco il buon segreto che ridona speranza.

Le più diffuse

Nelle nostre case sono due le varietà di orchidea più diffuse: la Phalaenopsis che in assoluto è la preferita, ma anche le Cymbidium. La prima ha dei fiori eleganti e delicati, bianchi in genere, ma anche rosa, gialli e macchiati dal colore non uniforme. Le Cymbidium hanno fiori e pianta più grandi di colore verde, rosa, bianco e variegati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Mentre le Phalaenopsis preferiscono temperature controllate e non fresche, le Cymbidium al contrario amano una temperatura fresca, ma non fredda.

Le orchidee perdono i fiori

È un piccolo shock vedere la propria amata orchidea cominciare a perdere uno per uno i propri fiori. Ci si chiede come mai possa succedere e se ci sia stato un errore da parte nostra a far ammalare l’orchidea.

Sicuramente l’errore più diffuso che possa portare un’orchidea ad abbandonare i suoi bellissimi fiori è la mancanza d’acqua. Invece, se non fiorisce dipende da un’illuminazione insufficiente o errata. In ogni caso sono proprio i fiori che ci indicano lo stato di salute dell’orchidea.

In genere però non ci sono motivi per disperarsi, perché le orchidee non fioriscono tutto l’anno, tranne un paio di varietà i cui fiori durano anche 10 mesi.

Quando l’orchidea è stanca e perde fiori ecco il buon segreto che ridona speranza

La Phalaenopsis, detta anche l’orchidea farfalla, è la più diffusa ma anche una delle più delicate, come i suoi fiori. I fiori dell’orchidea a fine primavera cominciano a cadere. C’è poi la possibilità di spingere la pianta a rifiorire anche in estate. Ma l’autunno è il momento in cui i fiori, se ci sono, cadono dopo che la pianta ha prolungato la sua fioritura.

Ciò che però lascia interdetti è che ai supermercati o nei center garden si possono trovare orchidee in piena fioritura. La cosa non deve ingannare pensando alle nostre piante che in questo periodo perdono i fiori. Queste piante vengono da serre che sono industrialmente programmate per avere un clima di fioritura. Ma una volta a casa, l’orchidea sente il vero clima e si adegua secondo natura.

Così a partire da settembre si calcolano circa 3 mesi prima della nuova fioritura che avverrà verso dicembre e fino a primavera iniziata. La fioritura della Cymbidium invece potrà iniziare in autunno per andare fino a primavera.

Niente paura dunque, basta evitare qualche errore e prendersi cura della propria orchidea in modo semplice. In fondo anche le orchidee hanno bisogno di riposarsi un po’.