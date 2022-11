Come lavorare e guadagnare almeno 1.500 euro a Milano o Bologna grazie ai nuovi concorsi pubblici

Sintetizziamo in questa sede alcuni bandi di concorso legati a 2 Città Metropolitane. I loro estratti sono apparsi sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 dell’11 novembre, quindi si tratta di selezioni ancora attive. Dunque, ecco come lavorare e guadagnare almeno 1.500 euro a Milano o nella vicina Bologna.

Il nuovo concorso pubblico

Un bando è dell’ARERA per l’assunzione in prova di 23 unità da inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo per la sede di Milano. Ecco i profili interessati:

3 laureati in Giurisprudenza, 4 laureati in Economia, 3 laureati in Ingegneria o titoli equipollenti. A tutti si richiede esperienza lavorativa, di ricerca o studio post laurea di almeno 4 anni (elemento che vale anche per i profili successivi) e competenza nei settori regolati dall’ARERA;

gli stessi requisiti, salvo la maggiore esperienza nel campo dei servizi idrici, valgono per i 2 laureati in Ingegneria ambientale, civile o chimica;

2 laureati in Informatica o Ingegneria informatica ed esperienza in ambito banche dati e architetture datawarehouse complesse;

1 laureato in Economia o affine con esperienza come controller e/o materie legate all’economia aziendale. Altri 3 economisti, invece, con competenze di gestione dei servizi di pubblica utilità e/o regolazione economica dei mercati, analisi di bilancio o risk management;

1 laureato in discipline economiche, statistiche o informatiche con esperienza nel settore della distribuzione del gas e/o elettricità;

2 laureati in Ingegneria o materie economiche e/o statistiche con competenze nei processi di mercato e di settlement dell’energia elettrica e/o gas;

2 laureati in Ingegneria elettrica o energetica ed esperienza affine.

Oltre al pieno possesso dei requisiti generici si richiede un titolo di studio attinente al profilo a cui ci si candida. Parimenti è necessaria un’adeguata esperienza secondo quanto minuziosamente dettato dal bando. Per tutti, la data ultima per l’invio delle candidature è il 12 dicembre.

Ecco come lavorare e guadagnare almeno 1.500 euro a Milano o nella Città Metropolitana di Bologna

Sullo stesso numero della Gazzetta incontriamo l’estratto della selezione, in forma congiunta, dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) di Bologna. Si ricercano 62 infermieri (cat. D) a tempo indeterminato, di cui 61 a tempo pieno e 1 a tempo parziale. Di questi, 18 posti sono riservati ai volontari delle FF.AA. I futuri assunti saranno destinati alle varie ASP dell’omonima Città Metropolitana.

Tra i requisiti specifici troviamo il diploma di laurea in Infermieristica (o equipollente), l’iscrizione all’Albo e, solo per alcune sedi, anche la patenta di guida B. Le candidature vanno inviate online entro l’11 dicembre.

Quanto si guadagna al mese con questi lavori?

Infine, diamo uno sguardo alle retribuzioni medie lorde dei profili su esposti.

Il testo della selezione ARERA specifica che tutti gli assunti saranno inquadrati come Funzionari, qualifica FIII, livello stipendiale base.

Il bando ASP precisa invece che il trattamento economico segue il contratto nazionale di categoria del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali. Per la categoria D1, in particolare, esso è pari a 22.135,44 euro per 12 mensilità. Poi ecco la 13° mensilità e le varie indennità (di comparto, di vacanza contrattuale, quelle specifiche) dovute.