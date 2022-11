Confessione shock di Enrica Bonaccorti. È successo un fatto terribile

La ricordiamo per aver dato il “la” a Non è la Rai, programma di intrattenimento pomeridiano di successo degli anni Novanta in onda su Canale 5. All’epoca lei troneggia come prima donna e ha alle spalle un grande cruciverba che è il motivo delle telefonate dallo studio alle case degli italiani. E sarà lei a lanciare la prima edizione del TG5 delle 13.00 nel 1992. Enrica Bonaccorti, oggi ha 77 anni e pochi sanno che è lei l’autrice di canzoni come “La lontananza” e “Celebre Terra Mia”, intonate magistralmente da Domenico Modugno. Che dire, una donna di sicuro talento nel Mondo dell’intrattenimento di qualità.

La rivelazione da brividi che stupisce il pubblico

Attualmente spesso è ospite di programmi televisivi e proprio da un suo intervento arriva la confessione shock di Enrica Bonaccorti. All’età di 8 anni subisce delle molestie da parte di una persona vicinissima alla sua famiglia d’origine. “Un nome – dice – che non poteva mai venir fuori” a quei tempi, quando c’era poca conoscenza e trasparenza su aneddoti analoghi. La bruttissima faccenda la Bonaccorti la rivela stamane, durante la diretta di “Storie Italiane” su Rai Uno con Eleonora Daniele. L’ex conduttrice di “Non è la Rai” interviene sul caso scabroso di cui si discute attualmente relativo agli abusi di un allenatore di calcio sui piccoli allievi.

Confessione shock di Enrica Bonaccorti lamenta leggi poco severe

A ben scovare, la Bonaccorti parla per la prima volta del suo dramma nel 2020. Da allora altre volte in TV rievoca questa sofferenza del passato che ancora la tormenta. Lo si intuisce dal volto deluso per i tanti casi che ancora si verificano e magari rimangono avvolti nel silenzio omertoso e nell’incapacità di denunciare. Di fare nomi e chiedere giustizia. E nel merito, la conduttrice esprime la sua: ritiene infatti che le pene per questo tipo di reato spesso siano troppo blande o comunque incapaci di suscitare un reale ravvedimento nella persona che compie l’abuso. Difatti spesso chi compie molestie “è recidivo”, dice con grande amarezza.

Quanto dura la violenza subita da Enrica e quel che accade dopo

Così le molestie vanno avanti per Enrica dagli 8 ai 19 anni. Per tutto quel periodo della giovinezza che dovrebbe essere ricco di sogni, gioie e spensieratezza. Oltre dieci anni di violenza che la donna non rivela nemmeno a sua madre. Anni in cui lei stessa dichiara di non riuscire a parlarne anche perché nel passato in un certo senso quel che capitava, sebbene drammatico, non veniva percepito come tale. Tuttavia nulla toglie alla crudeltà delle azioni e dei danni all’interiorità dell’altro. Inoltre, la donna che ha i natali a Savona, non fa mistero del fatto che anche quando approda al Mondo della televisione, ne vede e ne sente di diverse. Situazioni di violenze e molestie subite e taciute ai danni di colleghi e conoscenti nell’ambito mediatico.