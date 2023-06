Come lavare pavimenti, forno e vetri e dire addio alla puzza in casa spendendo pochi soldi

Ogni volta che andiamo a fare la spesa stiliamo un elenco di molte cose da comprare. Oltre agli alimenti spesso dobbiamo prendere vari tipi di detersivi. Per spendere qualche euro in meno possiamo farci aiutare da semplici rimedi della nonna. Bastano pochi ingredienti che di solito abbiamo a casa per pulire e deodorare. Vediamo come fare.

Vivere in un appartamento o in una villetta diventa confortevole con arredamenti belli e un angolo verde. Ci rilassiamo in salotto, prepariamo i pasti in cucina e usiamo spesso il bagno. Sappiamo che ogni stanza è soggetta allo sporco. Quando ci rechiamo al supermercato, quindi, cerchiamo i prodotti adatti per pulire ogni superficie. Il costo può essere notevole e affrontarlo in alcuni periodi può pesare al portafogli. Possono venire in soccorso dei metodi di pulizia delle nonne o di qualche amico che li ha sperimentati. Abbiamo bisogno di pochi ingredienti. Scopriamo qualche consiglio utile ed economico.

Come lavare pavimenti, forno e vetri senza spendere molto

Nelle faccende domestiche ci occupiamo di tante zone e cose da pulire. Ad esempio, se abbiamo dei mobili in legno possiamo togliere la polvere con un panno asciutto in microfibra. Per nutrirli e lucidarli useremo poca acqua con alcune gocce di olio di oliva e di limone. Intingiamo una parte di un panno e passiamo sul legno delicatamente.

Passando ai vetri, invece dei soliti prodotti possiamo provare altro. Innanzitutto laviamoli quando sono all’ombra per prevenire aloni. Poi in uno spruzzino versiamo 500 ml di acqua e mezzo bicchiere di aceto. Agitiamo e vaporizziamo sui vetri. Ora puliamo con un panno senza pelucchi oppure con dei giornali accartocciati. Se siamo al mare possiamo togliere la salsedine con acqua e limone o altri metodi.

Per i pavimenti, in mancanza dei soliti detergenti useremo temporaneamente anche in questo caso l’aceto bianco. Versiamone un bicchiere in un secchio d’acqua calda. Evitiamo questo rimedio su pietre naturali, marmo e legno del parquet. Un altro metodo è quello di mescolare acqua e poco detersivo per i piatti ecologico al limone.

Combattiamo i cattivi odori in casa in modo semplice

Per pulire il lavello oppure piano cottura e forno proviamo un prodotto fai da te. Basta mescolare 200 g di argilla bianca con un cucchiaio di sale e due di bicarbonato. Aggiungiamo 150 ml di detersivo per i piatti e alcune gocce di olio essenziale di limone. Mescoliamo con una palettina di legno, chiudiamo il barattolo e usiamo il composto dopo un paio di giorni. Basterà poi prelevarlo con una spugnetta inumidita.

Abbiamo visto, quindi, come lavare pavimenti, forno e vetri potrebbe essere molto facile ed economico. Ecco ora come spendere pochi euro anche per profumare gli ambienti. Un antico modo sempre valido è quello di bollire qualche tazza di acqua con anice, chiodi di garofano, bucce di arance e limoni. Se amiamo certe fragranze particolari, probabilmente usiamo dei diffusori. Proviamo a mettere alcune gocce di olio essenziale di menta o lavanda anche dentro un vasetto di vetro con del riso. Copriamo con una garza e mettiamone alcuni in vari angoli della casa. Dentro la pattumiera potremmo inserire un sacchetto di cotone o un gambaletto con fondi di caffè. Per l’odore sgradevole del frigo, sistemiamo dentro una ciotola con bicarbonato e gocce di olio essenziale di agrumi.